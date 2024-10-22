Présentation du Mitsubishi Outlander 2024 : Tarifs et caractéristiques de sa nouvelle génération

Découvrez en détail le Mitsubishi Outlander 2024, dernier-né de la marque japonaise. Nous vous dévoilons ses tarifs et ses caractéristiques pour cette nouvelle génération pleine de promesses.

Nouveautés et Design

Le Mitsubishi Outlander 2024, quatrième génération de ce SUV hybride, débarque avec un design modernisé et des performances améliorées. Déjà populaire aux États-Unis et au Japon depuis 2021, il vise désormais à conquérir le marché européen. Ce modèle arbore un style épuré et considère l’aérodynamisme comme sa priorité, jouant sur l’esthétique et l’efficacité énergétique.

Motorisation Hybride

Equipé d’une motorisation hybride rechargeable cumulant une puissance de 302 ch, l’Outlander 2024 se distingue par une autonomie électrique impressionnante de 86 km selon le constructeur. Cette performance répond aux attentes de ceux qui cherchent à réduire leur consommation de carburant tout en profitant d’un moteur puissant pour leurs trajets quotidiens.

Gamme et Tarifs

Avec des tarifs débutant à 49 990 € et pouvant atteindre 63 790 €, Mitsubishi propose l’Outlander en cinq niveaux de finition : Invite, Invite +, Intense, Instyle, et Instyle +. Des offres tarifaires remises sont disponibles jusqu’à fin 2024, diminuant le coût d’achat de 2 350 à 3 050 € selon la finition souhaitée. La garantie de 8 ans ou 160 000 km assure une tranquillité d’esprit prolongée pour les conducteurs.

Équipements de Série

Assistances à la conduite avancées telles que l’aide au maintien dans la voie et le régulateur de vitesse adaptatif.

Technologies embarquées incluant des caméras à 360 degrés et un écran numérique personnalisable de 12,3 pouces.

et un écran numérique personnalisable de 12,3 pouces. Confort optimisé avec des sièges chauffants, un chargeur de smartphone à induction, et un toit ouvrant panoramique.

Positionnement sur le Marché

Mitsubishi envisage de capitaliser sur sa clientèle fidèle avec déjà 9 500 utilisateurs de l’Outlander en France, fixant un objectif de vente de 1 000 véhicules par an. Les professionnels peuvent également bénéficier de tarifs réduits, avec des prix allant de 47 394 € à 58 159 €.

Aspect Détails Prix de départ 49 990 € Prix maximum 63 790 € Nombre de finitions 5 (Invite à Instyle +) Puissance 302 ch Autonomie électrique 86 km Garantie 8 ans/160 000 km Equipment clé Caméras 360°, Régulateur adaptatif Options de confort Sièges chauffants, Toit panoramique Tarifs professionnels 47 394 € à 58 159 €