Découvrez ces 5 cabriolets iconiques de 30 ans : des voitures de collection qui séduisent toujours !

Dans l’univers automobile, certaines voitures cabriolets traversent le temps avec élégance et charme. Découvrez 5 modèles iconiques datant de 30 ans, véritables bijoux de collection qui continuent de fasciner les amateurs de belles mécaniques. Ces véhicules intemporels allient style, performance et histoire pour offrir une expérience de conduite unique et inoubliable.

MGF : L’esprit britannique revisité

En 1995, MG a marqué un nouveau chapitre dans le monde automobile avec la MGF. Ce roadster à l’allure sportive séduisait par son moteur en position centrale. Offrant des cylindrées de 1.6 à 1.8 litres, ce modèle pouvait délivrer entre 115 et 160 chevaux, bien que sa mécanique nécessitait une attention particulière au niveau du joint de culasse. À l’origine de nombreuses performances sur les routes anglaises, la MGF s’est écoulée à près de 80 000 exemplaires jusqu’en 2002.

Fiat Barchetta : L’Italie au goût du ciel

Lancée au salon de Genève en 1995, la Fiat Barchetta est une incarnation de la “dolce vita” sur quatre roues. Dotée d’un moteur unique de 1,7 litres générant 130 chevaux, cette traction avant offrait une expérience de conduite purement italienne. Malgré l’absence d’une version avec conduite à droite, elle a conquis des marchés comme le Japon et le Royaume-Uni grâce à son design captivant et ses performances équilibrées.

BMW Z3 : Un roadster à l’accent américain

Également présenté en 1995, le BMW Z3 fut un pionnier pour la marque bavaroise, étant le premier modèle produit hors de l’Allemagne. Ce cabriolet offrait une vaste gamme de motorisations allant de 115 à 325 chevaux, assurant une large palette de performances. Inspiré par l’esprit sportif américain, ce roadster est encore très prisé par les amateurs de voitures de collection aujourd’hui.

Renault Spider : L’audace à la française

Né de la passion de Renault pour la compétition, le Renault Spider a apporté une touche de radicalité dans le monde des cabriolets lors de sa sortie en 1995. Ce véhicule sans compromis et au poids plume de 930 kg était propulsé par un moteur de la Clio Williams, affichant 150 chevaux. Conduit à ciel ouvert, il est devenu le choix des puristes en quête de sensations fortes.

Lotus Elise : La légèreté maximale

La Lotus Elise s’est imposée en 1995 comme le modèle phare qui devait raviver la flamme de la marque britannique en difficulté. Elle intégrait des innovations telles qu’un châssis en aluminium ultraléger. Avec ses 120 à 160 chevaux sur un poids de 676 kg, l’Elise s’est rapidement imposée comme un jalon de performance et d’agilité, séduisant les collectionneurs pendant de nombreuses années.

Modèle Moteur Puissance (ch) Production MGF 1.6 – 1.8L 115 – 160 1995 – 2002 Fiat Barchetta 1.7L 130 1995 – 2005 BMW Z3 1.8 – 3.2L 115 – 325 1995 – 2002 Renault Spider 2.0L 150 1995 – 1999 Lotus Elise 1.8L 120 – 220 1996 – 2021

