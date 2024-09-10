découvrez l'histoire fascinante de la citroën cx, une automobile emblématique qui a marqué son époque avec son design innovant et son confort inégalé. explorez les caractéristiques qui ont fait de la cx un modèle intemporel, ainsi que son héritage dans l'univers de l'automobile.

Célébration des 50 ans de la Citroën CX : Un voyage à travers le temps

Rédaction :Antoine Blondain

Il existe des voitures qui marquent leur époque, qui incarnent l’innovation et l’audace. La Citroën CX en fait incontestablement partie. A l’occasion de ses 50 ans, plongeons ensemble dans l’histoire fascinante de ce modèle emblématique. Un voyage à travers le temps, à la découverte des innovations techniques et de l’élégance intemporelle de la Citroën CX.

Une icône des routes

découvrez l'histoire et l'évolution de la citroën cx, une automobile emblématique des années 1970 à 1990. plongez dans ses caractéristiques innovantes, son design distinctif et son héritage dans le monde de l'automobile.

La Citroën CX, apparue en 1974, se présente comme l’héritière de la DS, un véhicule révolutionnaire qui avait déjà marqué les esprits. Cette nouvelle grande routière devait s’imposer face à une concurrence de plus en plus féroce. Avec son design aérodynamique et ses innovations techniques, elle n’a pas manqué d’attirer l’attention dès sa sortie.

Événement marquant : le Jubilé CX

découvrez l'histoire fascinante de la citroën cx, une voiture emblématique des années 70 et 80. plongez dans son design avant-gardiste, ses innovations techniques et son impact sur l'automobile française. un voyage à travers le temps avec la cx, symbole de confort et de performance.

Pour célébrer son demi-siècle d’existence, deux clubs dédiés, l’Agence CX et le CX Club de France, organisent un événement spécial, le Jubilé CX. Ce rassemblement, qui se déroulera du 13 au 15 septembre au domaine de Montigny-Le-Gannelon en Eure-et-Loir, promet d’être un moment fort pour tous les passionnés et les curieux.

Une grande routière polymorphe

La Citroën CX a su se diversifier tout au long de sa carrière de seize ans. Déclinée en plusieurs versions—berline, break, et même limousine—elle a su répondre aux besoins de nombreux utilisateurs. Avec plus d’un million d’exemplaires vendus, elle reste l’un des modèles phares de la marque aux chevrons.

Des performances à couper le souffle

Parmi ses multiples déclinaisons, la CX a également brillé en tant que voiture sportive. La version GTI, d’abord équipée de 128 chevaux, fut suivie par une GTI Turbo de 168 chevaux capable d’atteindre une vitesse de pointe de 220 km/h. Cette performance était si impressionnante qu’elle fut même censurée à la télévision, ce qui n’a fait qu’accroître sa popularité.

Les innovations technologiques

La CX a été le vecteur de nombreuses innovations pour Citroën. Dès 1975, elle était équipée de la climatisation et de vitres électriques sur les quatre portes. Elle a également introduit des ceintures de sécurité arrière en 1978, le régulateur de vitesse en 1981, et l’ABS dès 1985. Ces avancées ont contribué à faire de la CX un modèle de référence en matière de sécurité et de confort.

Un héritage qui perdure

Bien que la CX ait cédé sa place à la XM en 1989, son influence reste palpable. Le design élégant, les performances impressionnantes et les innovations technologiques ont laissé une empreinte indélébile dans l’histoire de l’automobile. Aujourd’hui encore, les passionnés se réunissent pour célébrer ce véhicule iconique, preuve de son aura intemporelle.

Comparaison des versions de la Citroën CX

VersionCaractéristiques
BerlineStandard, familiale, confortable
BreakGrand espace de chargement, banquette rabattable
LimousineLuxueuse, utilisée par des hauts fonctionnaires
GTI128 ch, sportive
GTI Turbo168 ch, 220 km/h en pointe
TRD Turbo 2120 ch, diesel performant

Articles relatifs:

Plongez dans notre revue vidéo de la Mini Cooper S !

À Strasbourg, l’arrivée du Tram nord entraînera la disparition de nombreuses places de stationnement

JOURNAL PREMIERE EDITION

En tant que jeune média indépendant, Première édition a besoin de votre aide. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris sur Google News. Merci mille fois !

Contact Us

© 2026 Scribe

Privacy PolicyTerms of Service