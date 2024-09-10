Célébration des 50 ans de la Citroën CX : Un voyage à travers le temps

Il existe des voitures qui marquent leur époque, qui incarnent l’innovation et l’audace. La Citroën CX en fait incontestablement partie. A l’occasion de ses 50 ans, plongeons ensemble dans l’histoire fascinante de ce modèle emblématique. Un voyage à travers le temps, à la découverte des innovations techniques et de l’élégance intemporelle de la Citroën CX.

Une icône des routes

La Citroën CX, apparue en 1974, se présente comme l’héritière de la DS, un véhicule révolutionnaire qui avait déjà marqué les esprits. Cette nouvelle grande routière devait s’imposer face à une concurrence de plus en plus féroce. Avec son design aérodynamique et ses innovations techniques, elle n’a pas manqué d’attirer l’attention dès sa sortie.

Événement marquant : le Jubilé CX

Pour célébrer son demi-siècle d’existence, deux clubs dédiés, l’Agence CX et le CX Club de France, organisent un événement spécial, le Jubilé CX. Ce rassemblement, qui se déroulera du 13 au 15 septembre au domaine de Montigny-Le-Gannelon en Eure-et-Loir, promet d’être un moment fort pour tous les passionnés et les curieux.

Une grande routière polymorphe

La Citroën CX a su se diversifier tout au long de sa carrière de seize ans. Déclinée en plusieurs versions—berline, break, et même limousine—elle a su répondre aux besoins de nombreux utilisateurs. Avec plus d’un million d’exemplaires vendus, elle reste l’un des modèles phares de la marque aux chevrons.

Des performances à couper le souffle

Parmi ses multiples déclinaisons, la CX a également brillé en tant que voiture sportive. La version GTI, d’abord équipée de 128 chevaux, fut suivie par une GTI Turbo de 168 chevaux capable d’atteindre une vitesse de pointe de 220 km/h. Cette performance était si impressionnante qu’elle fut même censurée à la télévision, ce qui n’a fait qu’accroître sa popularité.

Les innovations technologiques

La CX a été le vecteur de nombreuses innovations pour Citroën. Dès 1975, elle était équipée de la climatisation et de vitres électriques sur les quatre portes. Elle a également introduit des ceintures de sécurité arrière en 1978, le régulateur de vitesse en 1981, et l’ABS dès 1985. Ces avancées ont contribué à faire de la CX un modèle de référence en matière de sécurité et de confort.

Un héritage qui perdure

Bien que la CX ait cédé sa place à la XM en 1989, son influence reste palpable. Le design élégant, les performances impressionnantes et les innovations technologiques ont laissé une empreinte indélébile dans l’histoire de l’automobile. Aujourd’hui encore, les passionnés se réunissent pour célébrer ce véhicule iconique, preuve de son aura intemporelle.

Comparaison des versions de la Citroën CX

Version Caractéristiques Berline Standard, familiale, confortable Break Grand espace de chargement, banquette rabattable Limousine Luxueuse, utilisée par des hauts fonctionnaires GTI 128 ch, sportive GTI Turbo 168 ch, 220 km/h en pointe TRD Turbo 2 120 ch, diesel performant