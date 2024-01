Le Dacia Duster Pack Sleep et la vanlife : le SUV parfait pour un roadtrip ?

Lorsqu’on parle de vanlife, on pense immédiatement aux célèbres vans Volkswagen ou encore aux fourgons aménagés. Mais qu’en est-il des véhicules plus accessibles ? La marque roumaine Dacia vient justement de présenter sa nouvelle gamme qui pourrait bien concurrencer les géants du marché dans l’univers du roadtrip : le Dacia Duster Pack Sleep.

Ce nouveau modèle a-t-il tout ce qu’il faut pour offrir une expérience de voyage inoubliable à ceux qui souhaitent s’évader sur les routes ? C’est ce que nous allons découvrir ensemble.

Un design robuste et fonctionnel

La première chose qui frappe en découvrant le Dacia Duster Pack Sleep, c’est son aspect extérieur résolument inspiré des SUV, avec sa calandre robuste et ses touches de brun cuivré typiques de la finition Extreme. Ainsi, ce véhicule offre une allure dynamique tout en conservant la capacité et la durabilité d’un véritable SUV.

Au-delà de l’esthétisme, le Dacia Duster Pack Sleep propose également de nombreux équipements facilitant la pratique de la vanlife, tels que :

Des barres de toit renforcées pour le transport de diverses charges (kayak, paddle, etc.) ;

Une hauteur de caisse surélevée offrant une meilleure garde au sol (idéale pour affronter les chemins accidentés) ;

Une gamme de moteurs performants et adaptés à tous les terrains.

Le Dacia Jogger, un break familial 7 places pour voyager en groupe

En complément du Duster Pack Sleep, Dacia a également présenté le Dacia Jogger, un break familial à sept places qui s’avère la solution idéale pour ceux qui souhaitent voyager en groupe. Avec ses trois rangées de sièges modulables, cette version permet d’accueillir jusqu’à sept passagers tout en offrant un espace suffisant pour stocker leur matériel.

Le Pack Sleep : une innovation pour dormir sur place

Ce qui fait véritablement la force du Dacia Duster Pack Sleep, c’est l’ajout du fameux “Pack Sleep”. Il s’agit en réalité d’un kit comprenant :

Un lit spécialement conçu pour deux personnes;

Une toile de tente grand format venant se greffer au-dessus du véhicule.

Combinés à des finitions intérieures de qualité, ces équipements offrent un confort optimal pour passer une nuit agréable directement dans votre voiture après une longue journée de route.

Qu’en est-il de l’autonomie ?

Pour profiter pleinement des roadtrips, il est important que le véhicule puisse parcourir de grandes distances sans avoir à faire trop de pauses pour ravitailler. Sur ce point, le Dacia Duster Pack Sleep ne déçoit pas avec une autonomie de près de 1 000 km en fonction des versions et des motorisations choisies.

De plus, les modèles équipés de la finition Extreme bénéficient d’une capacité de réservoir d’AdBlue supplémentaire permettant de parcourir encore de plus grandes distances entre chaque ravitaillement.

Le Dacia Duster Pack Sleep, une réelle alternative aux vans traditionnels ?

Au vu de ses caractéristiques et de ses équipements, on ne peut que constater que le Dacia Duster Pack Sleep a tout pour séduire les amoureux de vanlife. Son design attrayant et sa polyvalence en font un choix judicieux pour ceux qui souhaitent partir à l’aventure sans avoir à investir dans un véhicule dédié.

Mais notons que la taille du couchage peut rester limitée pour certaines personnes. Et bien que pratique, le Pack Sleep n’offre pas autant de possibilités qu’un van aménagé classique en terme d’aménagement et d’espace de vie. Des éléments tels qu’une cuisine ou un coin douche seront ainsi absents.

Le Dacia Duster Pack Sleep s’impose comme une alternative intéressante et plus économique aux vans traditionnels pour les adeptes de vanlife qui ne requièrent pas toutes les commodités offertes par un fourgon aménagé. L’avenir nous dira si ce nouveau modèle réussira à conquérir le cœur des voyageurs sur les routes européennes.

Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux. Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!

Partagez cet article avec vos amis!