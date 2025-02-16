Nous avons testé le nouveau challenger du Dacia Sandero : le Citroën C3 Turbo 100. Verdict : meilleur ou moins bon ?

Introduction

Face à l’augmentation des prix des voitures neuves, le marché de l’occasion enregistre une forte demande, tandis que les modèles d’entrée de gamme disparaissent progressivement. Citroën, avec son nouveau C3, répond à cette problématique en proposant un véhicule à la fois abordable et pratique. Découverte du Citroën C3 Max Turbo 100, un concurrent direct du Dacia Sandero.

Une alternative accessible et pratique

Le Citroën C3 Max Turbo 100 repose sur une plateforme innovante nommée Smart Car, conçue pour réduire les coûts tout en permettant une fabrication européenne, en l’occurrence en Slovaquie. Ce modèle de 4 mètres, bien qu’accessible, se distingue par son aspect spacieux et fonctionnel. Le C3 présente un habitacle étonnamment généreux pour ses dimensions, notamment à l’arrière où l’espace pour les jambes et la tête est remarquable, offrant un confort inégalé dans sa catégorie.

Le coffre, d’une capacité de 310 litres, est également bien conçu, même s’il n’atteint pas les standards de certains concurrents. À l’intérieur, le design est sobre, avec quelques touches de plastique dur, mais bien agencé, renforçant la sensation de qualité d’un produit fabriqué en Europe. La version Max, dotée d’un écran tactile de 10,25 pouces et d’une climatisation, se situe juste en dessous de 20 000 euros, offrant un excellent rapport qualité-prix.

Expérience de conduite et performances

Le moteur trois cylindres turbo du C3 se fait entendre dans l’habitacle avec une certaine vivacité, bien que cela ne soit pas désagréable. La position de conduite est plus haute, ce qui contraste avec les versions précédentes du C3. Le châssis et la suspension hydraulique procurent un confort de conduite impressionnant, offrant une stabilité qui dépasse celle de nombreux véhicules de gamme supérieure. En conduite normale, la voiture se comporte de manière fiable, et même si elle tend à être sous-vireuse à des limites extrêmes, cela ne nuit pas à l’expérience quotidienne.

Le moteur peut manquer de puissance à bas régime, mais en moyenne, le C3 Max Turbo 100 réalise des consommations de 5,5 litres aux 100 km, un chiffre séduisant pour un véhicule aussi léger, pesant à peine 1 200 kg. Ce poids réduit contribue à son agilité et à son efficience énergétique, rendant ce modèle d’autant plus attrayant dans un marché en pleine mutation.

Conclusion

Avec le Citroën C3 Max Turbo 100, la marque répond à la demande croissante d’un véhicule simple mais complet. Bien que le modèle d’entrée de gamme soit moins bien équipé, la version Max offre une multitude de caractéristiques et de confort. Ce modèle se présente comme une option viable face à la montée des prix des véhicules neufs, permettant ainsi à chacun d’accéder à une voiture sans se surendetter.