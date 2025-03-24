Lewis Hamilton Ambitionne de Créer une Ferrari F40 Moderne et Révolutionnaire.

Un projet audacieux de Lewis Hamilton chez Ferrari

Lewis Hamilton, icône de la Formule 1 et désormais pilote Ferrari, exprime son désir de concevoir une voiture hommage à l’emblématique F40. Ce projet pourrait marquer un tournant dans l’histoire récente de la marque au cheval cabré et éveiller l’engouement des passionnés d’automobile.

L’aspiration d’Hamilton à créer la F44

Lorsque Lewis Hamilton dominait la Formule 1 avec Mercedes, il avait manifesté son intérêt pour le développement d’une édition spéciale de l’AMG One. Cela remonte à 2019, et depuis, le projet d’une version personnalisée de cette hypercar alimentée par la technologie de la Formule 1 n’a donné aucune nouvelle. Désormais au sein de Ferrari, le septuple champion de F1 semble à nouveau désireux de collaborer à la création d’une voiture homologuée pour la route, qu’il a même nommée : F44.

Selon le site Motorsport.com, Hamilton désire développer une Ferrari qui rend honneur à la F40. Concevoir un successeur digne de cette supercar iconique ne serait pas une mince affaire, compte tenu de son importance dans l’héritage de Ferrari. La F40, modèle finalement approuvé par Enzo Ferrari avant son décès en 1988, a marqué les esprits depuis son lancement.

La légende de la F40 et les rêves d’Hamilton

« Une des choses que je veux absolument faire, c’est concevoir une Ferrari. Je souhaite créer une F44, basée sur la F40, avec une véritable boîte de vitesses manuelle. C’est cela sur quoi je vais travailler ces prochaines années », a déclaré Hamilton.

Aucun doute, le choix de la F40 n’est pas anodin pour lui. Lors de son premier jour officiel chez Ferrari, le pilote britannique a pris la pose aux côtés de la machine propulsée par un V8 à Maranello. Avant même de changer d’équipe, Hamilton avait déjà constitué une impressionnante collection de Ferrari grâce à ses gains : la 599 GTO, LaFerrari, ainsi que leurs versions découvrables. Bien qu’il ne possède pas actuellement de F40, son rival chez McLaren, Lando Norris, en posséderait un des 1 311 exemplaires produits entre 1987 et 1992.

Un retour potentiel de la F40

Si l’idée de Hamilton peut sembler relever d’un simple souhait, plusieurs rapports indiquent que Ferrari envisage réellement de raviver la F40. En novembre dernier, le magazine Top Gear évoquait la possibilité qu’un modèle inédit rejoigne la série ultra-exclusive “Icona”, aux côtés des Monza SP1/SP2 et Daytona SP3. Des rumeurs suggèrent que ce futur véhicule serait basé sur l’ancienne LaFerrari plutôt que sur la nouvelle F80, et qu’il se passerait de la composante hybride de sa motorisation V12.

Pourtant, Hamilton doit d’abord se concentrer sur ses performances avec Ferrari. Sa première saison n’a pas débuté sous les meilleurs auspices, avec une dixième place en Australie et une sixième au dernier Grand Prix de Chine, d’autant plus qu’il a été disqualifié après cette course pour usure excessive du soubassement arrière de sa voiture. À 40 ans, le pilote doit d’abord retrouver sa compétitivité sur la SF-25 avant de s’engager dans des projets secondaires.