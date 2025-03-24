Un ancien dirigeant de la mine de Bitcoin de Wall Street fait son retour après deux ans comme PDG, confronté à un écart financier de 6,3 millions de dollars à combler.

Argo Blockchain Nomme Justin Nolan au Poste de PDG

La société de minage de Bitcoin cotée en bourse, Argo Blockchain, a annoncé aujourd’hui la nomination de Justin Nolan au poste de Directeur Général (PDG) et Administrateur, avec effet immédiat. Cette décision intervient dans un contexte où l’entreprise cherche à renforcer sa position sur le marché concurrentiel du minage de cryptomonnaies.

Un Retour Important pour Argo Blockchain

Justin Nolan, ancien Directeur de la Croissance chez Argo, revient dans l’entreprise après avoir occupé le poste de PDG chez Arkon Energy, une société spécialisée dans les infrastructures numériques. Son retour est perçu comme une étape cruciale pour Argo, qui vise à regagner sa rentabilité. « Nous sommes ravis de la réintégration de Justin chez Argo à un moment clé pour l’entreprise, » a déclaré Matthew Shaw, président d’Argo. « Son expertise approfondie de l’industrie et sa vision stratégique font de lui le leader idéal pour notre prochaine phase de croissance. »

Nolan a déjà fait ses preuves dans l’industrie du minage de cryptomonnaies, jouant un rôle clé dans l’expansion des opérations d’Argo durant son mandat de Directeur de la Croissance, de avril 2022 à janvier 2023.

Défis Financiers et Perspectives d’Avenir

Argo a récemment traversé une période difficile sur le plan financier, avec une baisse de revenus de presque 30% au cours du troisième trimestre, atteignant 7,5 millions de dollars. Nolan remplace Thomas Chippas, dont le départ a été annoncé en janvier. Bien que Chippas ait contribué au remboursement d’un prêt crucial de Galaxy, la société reste encore en difficulté financière, accusant une perte nette de 6,3 millions de dollars.

Malgré ces défis, le nouveau PDG voit une lueur d’espoir. « Argo a des fondations solides, » a déclaré Nolan. « Je suis honoré de rejoindre à nouveau Argo en tant que PDG et de diriger l’entreprise vers son prochain chapitre. Nous avons une équipe talentueuse et un engagement envers l’excellence opérationnelle. »

Dans le cadre de son package de rémunération, Nolan a reçu 22 250 000 unités d’actions de performance (PSUs), soumises à des conditions spécifiques de performance et à la poursuite de son emploi au sein de l’entreprise.