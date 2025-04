Trading 212, Scope Prime, Robinhood et autres : Les mouvements d’exécutifs à ne pas manquer cette semaine

Résumé des mouvements exécutifs dans le secteur financier

Cette semaine a été marquée par des changements significatifs au sein de plusieurs entreprises majeures du secteur financier. Trading 212 a nommé un nouveau Président, tandis que Scope Prime a accueilli Debbie Georgiou en tant que Responsable du développement commercial institutionnel pour la région EMEA. Parallèlement, le Directeur des revenus de Meta a fait ses valises pour rejoindre Robinhood, et Argo Blockchain a désigné Justin Nolan comme nouveau PDG.

Nouveaux développements chez Trading 212

Les changements de direction chez Trading 212 commencent avec la nomination de Gary Dixon en tant que nouveau Président. Il remplace Andrew Bole, qui a récemment terminé un mandat de quatre ans et demi à la tête du Conseil d’administration de l’entreprise. Dixon prend ses fonctions après avoir consacré près de quatre ans en tant que Administrateur non exécutif et Président du comité d’audit de la société.

Auparavant, il était membre du conseil d’administration de Wesleyan Unit Trust Managers Limited, où il exerçait également comme Administrateur non exécutif et Président du comité d’audit. En outre, Dixon a occupé des postes similaires auprès du Universities Superannuation Scheme et a dirigé le Conseil de l’Université de Leicester, tout en ayant été Directeur des risques chez IG Group pendant près de quinze ans.

Scope Prime renforce son équipe pour l’EMEA avec une nouvelle recrue

Parallèlement, le prestataire de liquidités institutionnelles Scope Prime, filiale de Rostro Financial Group, a recruté Debbie Georgiou en tant que Responsable du développement commercial institutionnel pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA). Située à Chypre, Georgiou sera chargée du développement commercial et de la gestion des relations avec les clients existants dans la région.

Cette nomination fait partie de la stratégie de Scope Prime visant à étendre ses équipes de développement commercial localisées, une approche déjà mise en œuvre dans d’autres régions. Ce recrutement s’inscrit dans une série d’embauches récentes, dont Andrew Taylor au poste de Responsable de Scope Prime APAC et Kea Nonyana comme Responsable pour l’Afrique.

Meta : un changement de direction vers Robinhood

Le géant américain de la fintech, Robinhood, a également annoncé une évolution au sein de son Conseil d’administration. John Hegeman, fort de près de deux décennies d’expérience dans la publicité numérique, le développement de produits et la stratégie commerciale, rejoint l’entreprise.

Jusqu’à présent, Hegeman était Directeur des revenus chez Meta, où il supervisait les efforts de monétisation à l’échelle mondiale. Depuis son arrivée chez Meta en 2007, il a contribué à façonner l’activité publicitaire de l’entreprise et à gérer des équipes dans divers segments.

Argo Blockchain et Upvest : des changements notables

Dans le secteur des cryptomonnaies, la société de minage de Bitcoin cotée en bourse, Argo Blockchain, a nommé Justin Nolan en tant que nouveau Directeur général et Administrateur. Nolan, qui a auparavant été Responsable de la croissance chez Argo, a rejoint à nouveau la société après avoir été PDG d’Arkon Energy, une entreprise d’infrastructure numérique.

Enfin, le fournisseur d’infrastructures d’investissement Upvest a recruté l’ancienne dirigeante de Starling Bank, Symmie Swil, en tant que Directrice générale pour le Royaume-Uni, afin de piloter sa stratégie de croissance dans la région. Basée à Berlin, cette fintech traite plus de 2 millions d’ordres d’investissement par semaine sur 20 marchés et a obtenu l’approbation de la Financial Conduct Authority (FCA) en 2024, visant à établir des partenariats avec trois clients britanniques d’ici la fin de l’année.

Partagez cet article avec vos amis!