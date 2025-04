L’effondrement du Bitcoin : La stratégie de réserve de Trump provoque une turbulence sur le marché

La Réserve de Bitcoin des États-Unis : un Tournant Historique pour le Marché des Cryptomonnaies

Le marché des cryptomonnaies connaît une transformation sans précédent avec la reconnaissance du Bitcoin comme un actif stratégique aux États-Unis. Le récent décret exécutif du président Donald Trump empêche le gouvernement de vendre ses 200 000 BTC, selon une étude de la société de courtage mondiale FBS. Alors que le Bitcoin a initialement atteint des sommets au-dessus de 94 000 dollars, les détails de cette initiative ont entraîné une volatilité des prix. Les investisseurs se demandent donc si cela annonce une nouvelle ère financière ou s’il s’agit d’un coup politique stratégique.

De l’Euphorie à la Volatilité

Lorsque Trump a évoqué pour la première fois une réserve de cryptomonnaies soutenue par le gouvernement le 2 mars, le Bitcoin a enregistré une hausse de plus de 10 % et l’Ether a bondi de 13 %. Le marché a ainsi gagné plus de 300 milliards de dollars en valeur en quelques heures, les investisseurs interprétant cette annonce comme un soutien manifeste à l’adoption des cryptomonnaies.

Cependant, lorsque la Maison Blanche a précisé que la réserve ne comprendrait que des Bitcoins confisqués sans achats immédiats, le marché a corrigé. Le 7 mars, le Bitcoin est brièvement tombé en dessous de 85 000 dollars. Néanmoins, cette baisse a été passagère, et le Bitcoin a rebondi à près de 89 000 dollars le lendemain.

Malgré ce recul, le Bitcoin reste à des niveaux historiquement élevés, bénéficiant du halving prévu en 2024, qui réduit la récompense de minage du Bitcoin de 6,25 BTC à 3,125 BTC, un facteur clé dans l’appréciation à long terme des prix.

Le Bitcoin Intégré à la Stratégie de Réserve des États-Unis

Les observateurs établissent des comparaisons avec le lancement des ETF Bitcoin, qui ont favorisé l’adoption institutionnelle, et avec les halvings historiques, souvent à l’origine de cycles haussiers à long terme. Cette initiative est également comparée à l’adoption du Bitcoin par le Salvador, bien que l’échelle soit radicalement différente.

Le Salvador a accumulé 6 100 BTC, tandis que la réserve américaine débute avec plus de 200 000 BTC. Certains voient ce moment comme crucial, comparable à la création de la Réserve stratégique de pétrole des États-Unis dans les années 1970, une démarche qui a remodelé les marchés énergétiques mondiaux.

NOUVEAU : 🇸🇻 Le FMI exige que le Salvador cesse d’acheter #Bitcoin comme condition de financement supplémentaire. Ils ont décidé d’acheter 5 Bitcoins de plus hier soir 💪 pic.twitter.com/NMUoLE72sn — Swan (@Swan) 4 mars 2025

La décision des États-Unis suscite des réactions internationales. Le Japon, précurseur en matière de réglementation des cryptomonnaies, envisage de mettre en œuvre des politiques similaires. Les décideurs européens évaluent la possibilité d’intégrer le Bitcoin dans leurs stratégies de réserve pour ne pas être laissés pour compte.

Pendant ce temps, certains rivaux géopolitiques voient cette initiative avec méfiance. La Chine, qui a interdit le commerce de Bitcoin, met les bouchées doubles sur son initiative de yuan numérique. La Russie, déjà en train d’explorer la cryptomonnaie comme moyen d’évasion des sanctions, pourrait considérer la réserve américaine comme un incitant pour accélérer ses propres stratégies d’actifs numériques.

Impact à Long Terme : Un Catalyseur pour le Crypto ?

En regardant vers l’avenir, la réserve de Bitcoin des États-Unis pourrait alimenter une adoption plus large. Standard Chartered prévoit que le Bitcoin atteindra 200 000 dollars d’ici 2025, et même 500 000 dollars d’ici 2028, sous les bonnes conditions. Les investisseurs institutionnels, stimulés par l’approbation gouvernementale, pourraient accélérer leurs acquisitions de Bitcoin.

La manœuvre de Trump pourrait également inciter les agences de régulation à accélérer l’approbation de nouveaux ETF de cryptomonnaies, élargissant ainsi l’accès au Bitcoin et potentiellement à d’autres cryptomonnaies.

