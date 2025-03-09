Pourquoi XRP, Solana et Cardano ont-ils chuté malgré l’élan crypto de Trump ?

Résumé

Les altcoins XRP, Solana et Cardano font face à un déclin marqué après l’annonce par le président Trump d’une réserve stratégique de Bitcoin, écartant ainsi les principales altcoins. La réaction immédiate du marché indique une forte volatilité, tandis que les traders se tournent vers le prochain sommet crypto de la Maison Blanche pour des éclaircissements.

Les altcoins en chute libre suite à l’annonce de la réserve stratégique

XRP, Solana et Cardano, trois altcoins parmi les cryptomonnaies envisagées par Donald Trump pour une nouvelle réserve stratégique cryptographique des États-Unis, subissent une pression à la baisse malgré un enthousiasme initial. Le président américain a confirmé que la réserve stratégique serait exclusivement composée de Bitcoin, excluant les grands altcoins tels que XRP, Solana (SOL) et Cardano (ADA).

Selon CoinMarketCap, au moment de la rédaction, XRP, SOL et ADA s’échangeaient respectivement à 2,53 $, 146 $ et 0,8831 $. Ces prix traduisent une baisse de 2 % et 5 % sur le graphique des prix quotidiens.

La dernière décision de l’administration américaine a déclenché une vente massive, dissipant l’élan haussier récent. Le marché des cryptomonnaies, qui espérait voir un portefeuille diversifié, est désormais confronté à l’incertitude à l’approche du prochain sommet crypto à la Maison Blanche. Au moment de la publication, la valorisation globale du marché avait chuté de 1,45 % pour s’établir à 2,93 billions de dollars, selon CoinMarketCap.

La décision de Trump perturbe le marché des cryptomonnaies

La décision de Donald Trump de limiter la réserve crypto du gouvernement américain au Bitcoin, à l’exception des actifs non-BTC saisis, a secoué le marché. Au cours des dernières 24 heures, XRP, Solana et ADA ont inversé les gains générés par un optimisme initial qui laissait espérer un soutien gouvernemental pour un éventail plus large de jetons. Bitcoin, quant à lui, n’a pas échappé à cette tendance, perdant 1 % par rapport à un sommet de 24 heures dépassant les 93 000 $ pour se stabiliser autour de 88 000 $.

De plus, Dogecoin avait brièvement connu un rebond en début de semaine après le dépôt d’un ETF (fonds négocié en bourse) pour DOGE par Bitwise auprès de la Bourse de New York Arca, selon Coindesk. Certains investisseurs avaient spéculé sur une éventuelle inclusion de DOGE dans la réserve stratégique de Trump, entraînant une hausse de plus de 10 % du prix. Cependant, l’absence d’inclusion officielle a rapidement effacé ces gains, et DOGE a rejoint d’autres altcoins dans cette descente brutale.

Le marché est donc tendu, et toute l’attention se tourne désormais vers le sommet Crypto de la Maison Blanche prévu pour le 7 mars. Les attentes, toutefois, demeurent faibles. En dépit du scepticisme ambiant, certains acteurs du marché espèrent des surprises.

Un tournant dans la politique cryptographique de Trump

Le message de Trump sur les réseaux sociaux plus tôt dans la semaine, mentionnant Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana et Cardano comme faisant partie de la réserve, avait initialement suscité de l’optimisme sur le marché. Cependant, sa clarification ultérieure selon laquelle seule la Bitcoin bénéficierait d’un soutien actif du gouvernement, tandis que les autres actifs seraient limités aux avoirs saisis, a assombri l’enthousiasme général.

Pour l’heure, les traders de cryptomonnaies ajustent leurs stratégies face à une volatilité persistante. Alors que Bitcoin reste au cœur du projet de réserve de Trump, les altcoins peinent à retrouver de l’élan.

Les yeux sont désormais rivés sur le sommet Crypto de la Maison Blanche pour déceler tout changement de politique inattendu qui pourrait restaurer la confiance des investisseurs. Jusque-là, le marché reste sur le qui-vive, les traders restant vigilants face à des risques de baisse supplémentaires.