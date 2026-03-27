Binance Sanctionnée de 10 Millions AUD en Australie alors que les Règles sur les Cryptomonnaies se Renforcent

Résumé

La Cour fédérale d’Australie a infligé une amende de 10 millions AUD à Binance Australia Derivatives après que l’entreprise a reconnu avoir mal classé plus de 85 % de ses clients locaux. Cette situation a entraîné des pertes de 8,66 millions AUD pour ces clients tout en leur faisant payer 3,89 millions AUD de frais.

Un Passage à Vide Pour Binance

Les ennuis ont commencé au début de 2023, lorsque la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) a lancé un examen ciblé des opérations locales de Binance. La plateforme proposait à ses utilisateurs australiens des produits dérivés crypto à effet de levier. Ces derniers sont devenus particulièrement populaires, permettant aux traders de spéculer sur les mouvements de prix d’un actif numérique sans le posséder véritablement.

Selon CoinGecko, les dix plus grandes bourses de crypto-monnaies perpétuelles ont traité un volume de transactions stupéfiant de 92,9 trillions USD en 2025, soit une augmentation de 64,6 % par rapport à l’année précédente. Cependant, l’ASIC a allégué qu’entre juillet 2022 et avril 2023, la bourse avait mal classé plus de 500 clients de détail en tant qu’investisseurs de gros, levant ainsi des protections essentielles pour les consommateurs.

Une Classification Erronée

Sarah Court, alors vice-présidente de l’ASIC, a qualifié les systèmes de conformité de Binance de « lamentablement inadéquats », en notant que les clients avaient subi des pertes évitables. Le régulateur a également accusé la société de ne pas fournir des services « efficacement, honnêtement et équitablement ». Confrontée à une pression croissante, Binance a demandé l’annulation de sa licence australienne de services financiers plus tard dans l’année.

Des Erreurs Sérias

D’après l’ASIC, Binance a admis avoir exposé 524 investisseurs de détail à des dérivés cryptographiques à risque élevé sans sauvegardes appropriées, en raison de leur classification erronée en tant que clients de gros. Les investisseurs prétendus « sophistiqués » avaient la possibilité de passer un quiz à choix multiples autant de fois qu’ils le souhaitaient jusqu’à obtenir un résultat satisfaisant. De plus, des employés de conformité de haut niveau avaient donné peu d’attention aux demandes ou aux documents justificatifs.

ASIC Face à la Cryptomonnaie

La poursuite de Binance par l’ASIC s’inscrit dans une campagne plus large. Le régulateur soutient avec insistance que de nombreux produits crypto sont, dans leur essence, des instruments financiers conventionnels camouflés sous un jargon technologique, et devraient donc être réglementés en conséquence. D’autres entreprises du secteur ont également subi les conséquences. Bit Trade, l’opérateur australien de Kraken, a été condamné à une amende de 8 millions AUD en décembre 2024 pour un produit de « marge en extension » à effet de levier.

L’Europe également réagit. L’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) a averti que les perpétuels crypto pourraient être traités comme des CFD, les plaçant sous des règles plus familières – et plus strictes. Pendant ce temps, de l’autre côté de l’Atlantique, la Commodity Futures Trading Commission se prépare à ouvrir la porte aux dérivés crypto. Pendant des années, les traders américains ont été largement confinés aux marchés au comptant et aux instruments plus traditionnels. La direction que prennent les dérivés crypto semble donc de plus en plus claire.