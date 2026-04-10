XTB Renforce sa Présence aux Émirats Arabes Unis avec une Licenciation à Plein Titre pour Devenir Courtier Complet

Expansion d’XTB aux Émirats Arabes Unis

La société de courtage polonaise XTB renforce sa présence aux Émirats Arabes Unis avec l’obtention de nouvelles licences. Ces autorisations lui permettront de s’adresser directement à des clients locaux et de faciliter l’exécution des transactions sur le marché.

Obtention de Licences Catégorie 1 et 2

Annoncée aujourd’hui, la société a souligné que l’acquisition de ces deux licences lui permettrait d’offrir à l’avenir des « produits d’investissement plus avancés » aux traders des Émirats.

L’avenir se dessine au Moyen-Orient

XTB, qui possède déjà une présence aux Émirats depuis plusieurs années, opérait sous une licence de l’Autorité des services financiers de Dubaï (DFSA) depuis 2021 et a obtenu une licence de Catégorie 5 de l’Autorité des marchés financiers (CMA) en 2024.

Bien que la licence Catégorie 5 ait autorisé le courtier à offrir ses services localement, elle ne lui permettait que de promouvoir des produits disponibles dans la région. En d’autres termes, cela ressemblait davantage à un modèle de courtier introducteur, où il ne pouvait que présenter les produits d’une entité offshore.

Une étape importante pour l’entreprise

« Recevoir l’autorisation de la CMA est un développement crucial pour notre activité dans la région », a déclaré Achraf Drid, Directeur Général d’XTB MENA. « Cela nous permet d’opérer avec une plus grande proximité envers nos clients tout en respectant l’un des environnements réglementaires les plus respectés au monde. »

« Les Émirats ont créé un écosystème très attractif pour les entreprises de services financiers, alliant clarté réglementaire et vision économique à long terme. C’est un marché où nous voyons des opportunités durables et où nous comptons construire pour l’avenir. »

Un nouveau centre pour les courtiers CFD

FinanceMagnates.com a précédemment souligné que la plupart des courtiers entrant aux Émirats choisissent la licence Catégorie 5, en raison de sa barrière d’entrée et de ses exigences de capital beaucoup plus faibles. De nombreux courtiers CFD ont investi dans ce pays en sécurisant la licence Catégorie 5.

Cependant, quelques entreprises, dont Plus500, Deriv et RoboMarkets, ainsi que certaines sociétés locales, sont devenues des courtiers complets aux Émirats. Récemment, FXTM a également révélé son intention de mettre à niveau sa licence Catégorie 5 vers une licence Catégorie 1 dans le pays.