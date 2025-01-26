Muinmos, XM.com, M4Markets et d’autres : Les changements à la tête des entreprises cette semaine

Résumé des mouvements exécutifs de la semaine

Cette semaine, plusieurs mouvements notables ont eu lieu dans le monde des affaires. Parmi eux, Muinmos a renforcé son Advisory Board avec des anciens de Salesforce et Google, XM.com a recruté Nasos Topakas en tant que CTO, M4Markets a engagé son deuxième directeur depuis NAGA en trois mois, tandis que Trump a désigné Mark Uyeda comme président par intérim de la SEC. De plus, la CFTC a promu Caroline Pham au poste de présidente par intérim. D’autres recrutements incluent TIOmarkets, qui a nommé un nouveau responsable mondial des partenaires, et KuCoin, qui a désigné un nouveau PDG.

Muinmos renforce son Advisory Board avec des dirigeants de Salesforce et Google

Muinmos, fournisseur de technologies réglementaires, a annoncé la création d’un Advisory Board composé de quatre membres, tous issus des secteurs des services financiers et technologiques. Ce conseil réuni des professionnels expérimentés provenant d’entreprises telles que Salesforce, Google et le London Stock Exchange Group.

La société basée à Copenhague a désigné Sander Daniels comme président du conseil consultatif. Daniels a précédemment développé une plateforme Big Data acquise par JP Morgan et a exercé des rôles au sein de la division des services financiers de Salesforce.

« Cette évolution est cruciale pour notre entreprise. Nous avons renforcé notre équipe avec un conseil consultatif exceptionnel qui nous aidera à tirer parti du potentiel du marché de notre plateforme d’intégration client », a déclaré Remonda Kirketerp-Møller, fondatrice et CEO de Muinmos.

Changements chez XM.com et M4Markets

XM.com a nommé Nasos Topakas au poste de directeur technique (CTO). Expert technologique chevronné, Topakas vient de Sitecore, une entreprise basée à San Francisco, où il occupait le poste de responsable de l’ingénierie. Avec plus de vingt ans d’expérience dans les avancées technologiques, il apportera des compétences précieuses à XM.com.

De son côté, M4Markets a recruté Gabriel Peñailillo comme nouveau directeur régional pour l’Amérique Latine (LATAM), un rôle effectif dès janvier 2025. Peñailillo, qui a précédemment dirigé NAGA dans la région, est un professionnel aguerri avec plus de dix ans d’expérience dans les secteurs du trading et de la fintech.

Mouvements au sein des régulateurs américains et chez d’autres entreprises

Dans le cadre de récentes nominations, Donald Trump a désigné Mark Uyeda comme président par intérim de la Commission des valeurs mobilières (SEC), tandis que Caroline Pham a été promue présidente par intérim de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Pham a fait l’objet de controverses pour ses critiques à l’encontre des pratiques de la CFTC, notamment sur sa division des applications.

Enfin, TIOmarkets a nommé Andreas Skianis comme responsable mondial des partenaires, et KuCoin a recruté BC Wong comme nouveau directeur général. Wong, anciennement responsable juridique de l’entreprise, a également lancé le trading du token officiel Trump sur la plateforme d’échange.