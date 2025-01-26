L’avenir de Neymar en jeu : Son père exige une offre colossale pour égaler le salaire de Messi.

Le nom de Neymar évoque un renfort prestigieux pour plusieurs clubs de football. Le dernier en date est le Inter Miami, où évoluent Lionel Messi, ainsi que Jordi Alba, Luis Suarez et Sergio Busquets, sans oublier le Chicago Fire, également engagé en MLS. Il apparaît de plus en plus évident que l’aventure de Neymar en Arabie Saoudite touche à sa fin.
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Contact avec Inter Miami
Selon le média prestigieux L’Equipe, le Inter Miami a pris contact avec le père du joueur, qui agit également en tant qu’agent, afin de tenter de le recruter. Pour l’heure, aucune réponse n’a été donnée.
Perspectives d’avenir
Le footballeur est actuellement en Europe et examine différentes propositions selon des médias étrangers. Neymar, qui n’a pas joué pour Al-Hilal depuis sa grave blessure, semble résolu à quitter l’Arabie Saoudite, alors qu’il reste cinq mois sur son contrat. Du côté des États-Unis, on souhaite l’accueillir, mais d’après les médias français réputés, ‘Ney’ ne rejoindra pas le Chicago Fire s’il ne perçoit pas un salaire équivalent ou supérieur à celui de Lionel Messi.
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