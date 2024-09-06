Formule 1 : Oliver Bearman succède à Magnussen pour le Grand Prix de Bakou chez Haas

Oliver Bearman, jeune talent prometteur de la Formule 1, prendra le volant de la Haas F1 Team en remplacement de Kevin Magnussen pour le prochain Grand Prix de Bakou. Cette annonce inattendue résonne dans le paddock et suscite l’engouement des fans de sport automobile. Retour sur cette nomination et sur les attentes qui entourent la performance du nouveau venu sur le circuit urbain de Bakou.

Oliver Bearman remplace Kevin Magnussen chez Haas pour le Grand Prix de Bakou

Oliver Bearman aura la chance de prouver ses talents sur la piste du Grand Prix de Bakou pour l’équipe Haas. Ce jeune pilote fait son entrée suite à la suspension de Kevin Magnussen, qui a accumulé 12 points de pénalité sur sa Super Licence. Cette situation ouvre une porte inédite pour Bearman, déjà connu pour ses exploits en Formule 2.

Deuxième course en F1 pour Bearman

Bearman n’en est pas à sa première expérience en Formule 1. Plus tôt cette année, il avait déjà remplacé Carlos Sainz lors du Grand Prix d’Arabie Saoudite. Sa performance avait été remarquable, avec une septième place au volant de la Ferrari. Cette nouvelle opportunité pour Haas peut offrir à Bearman une plateforme pour s’adapter davantage à l’environnement de la compétition et prouver à l’équipe qu’il est prêt pour une saison complète en F1.

Les raisons de la suspension de Magnussen

Kevin Magnussen, le pilote principal de l’écurie Haas, a été suspendu après avoir atteint le maximum de 12 points de pénalité sur sa Super Licence. Ces points incluent une pénalité de 10 secondes et deux points supplémentaires pour avoir été jugé « entièrement responsable » d’un contact avec Pierre Gasly lors d’une tentative de dépassement au Grand Prix d’Italie. Son retour est prévu pour le Grand Prix de Singapour, après une pause forcée d’une course.

Le futur de Bearman chez Haas

Bearman est déjà confirmé comme pilote titulaire pour Haas en 2025, où il courra aux côtés d’Esteban Ocon. En attendant, il cumule les rôles de pilote de réserve pour à la fois Haas et Ferrari, tout en participant au championnat de Formule 2. Cette course à Bakou représente donc une opportunité supplémentaire pour Bearman de s’intégrer dans l’équipe et de se préparer pour ses débuts officiels lors de l’ouverture de la saison en Australie l’année prochaine.

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