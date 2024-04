Relance du circuit automobile par un habitant de la Creuse, héritier de son grand-père

Alexandre Bardinon redonne vie au prestigieux circuit du Mas-du-Clos, créé en 1963 par son grand-père Pierre Bardinon dans la Creuse. Après avoir été fermé pendant plusieurs années pour des raisons d’homologation et de non-conformité, il est aujourd’hui fin prêt à accueillir à nouveau les amateurs de sports mécaniques.

Alexandre a osé le pas après avoir été animé par les fortes demandes de réouverture de la part des publics. Et ce fut un franc succès, puisque le 4 mars dernier, beaucoup de sublimes voitures ont pu de nouveau circuler sur le circuit mythique, célébrant de la plus belle des manières son inauguration.

Pour rappel, la course automobile est une passion de famille pour Alexandre Bardinon. Il a commencé en formule 4 en 2018, et était présent aussi en formule 3. Il a même participé au dernier championnat d’Europe ! Son père, Patrick Bardinon a fait aussi ses preuves dans les années quatre-vingt lors des championnats de Formule 3 et de Formule 2.

Une histoire familiale passionnante

C’est en 1963 que Pierre Bardinon, grand-père d’Alexandre, crée le circuit du Mas-du-Clos à Saint-Avit-de-Tardes. Passionné de voitures du Mans, il souhaite pouvoir y faire rouler ses bolides interdits sur les routes ouvertes. Quelques années plus tard, c’est son fils, pilote professionnel en Formule 3 et Formule 2, qui prend la suite avant que le circuit ne ferme ses portes en 2010 en raison des nouvelles normes d’homologation et de non-conformité.

La renaissance du circuit grâce à Alexandre Bardinon

Aujourd’hui, Alexandre Bardinon s’est mis en tête de faire revivre le circuit de légende créé par son grand-père en s’engageant dans un long travail de rénovation et de remise aux normes. Son objectif ? Permettre aux passionnés de se rendre à nouveau sur ce lieu mythique et participer activement à la préservation de l’histoire familiale.

Un investissement personnel et financier conséquent

Pour mener à bien ce projet ambitieux à l’heure où les innovations technologiques façonnent le futur du sport automobile, Alexandre a dû investir énormément de temps et d’argent pour redonner vie à ce circuit hors du commun. Il a été nécessaire de mettre en place des travaux importants, notamment au niveau de la sécurité, dans le but de satisfaire aux nouvelles normes imposées par les organismes compétents.

Modernisation des infrastructures,

des infrastructures, Rénovation du revêtement de la piste,

Mise aux normes des installations sanitaires ,

, Amélioration et renforcement de la sécurité du site.

Un lieu voué à l’accueil des amateurs de sports mécaniques

Avec ces améliorations, le circuit du Mas-du-Clos est désormais prêt à accueillir de nouveau les passionnés de courses automobiles qui souhaitent venir tester leurs véhicules ou participer à des stages de pilotage encadrés par des professionnels. La piste, longue de près de deux kilomètres, promet des sensations fortes aux conducteurs chevronnés comme aux novices.

Le soutien des partenaires locaux et nationaux

Au-delà des efforts personnels d’Alexandre Bardinon, ce projet n’aurait pas pu voir le jour sans le soutien précieux de nombreux partenaires issus aussi bien du monde automobile que de la région et même au niveau national.

Sachez que le conseil départemental de la Creuse a soutenu activement les travaux de rénovation du circuit. Convaincu de l’importance de ce lieu pour le rayonnement de leur territoire, ils ont également vu en cette renaissance un moyen de dynamiser l’économie locale et d’attirer des touristes passionnés.

La collaboration avec des acteurs locaux

Au-delà du soutien financier, Alexandre a également pu compter sur l’aide précieuse des habitants et entrepreneurs de sa région qui sont rapidement devenus de véritables ambassadeurs du projet.

Les entreprises locales se sont notamment impliquées pour réaliser les travaux de rénovation. Les partenaires du secteur automobile ont aussi apporté leur soutien logistique et matériel. Sans oublier la mobilisation des pilotes et instructeurs professionnels pour proposer des stages et formations.

Les amoureux de sports mécaniques peuvent se réjouir ! Grâce aux efforts conjoints d’Alexandre Bardinon et de ses nombreux partenaires, le mythique circuit du Mas-du-Clos est prêt à les accueillir pour des expériences inoubliables au volant de leurs bolides. Un bel exemple de réussite entrepreneuriale et de préservation d’un patrimoine familial cher à son fondateur.

