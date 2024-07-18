Kevin Magnussen quitte Haas : Esteban Ocon pressenti pour le remplacer

Après une collaboration fructueuse avec l’écurie Haas, Kevin Magnussen a annoncé son départ, laissant place à des spéculations sur son potentiel remplaçant. Esteban Ocon apparaît comme un candidat sérieux pour prendre le relais au sein de cette équipe de Formule 1 en pleine évolution.

Le départ annoncé de Kevin Magnussen

Kevin Magnussen, pilote emblématique de l’écurie Haas en Formule 1, a fait savoir qu’il quitterait son poste au terme de la saison 2024. Après deux passages marquants au sein de l’équipe américaine, le pilote danois aura participé à de nombreux Grands Prix, marquant l’histoire de Haas avec des performances notables. Son retour spectaculaire en 2022 et sa pole position historique au Grand Prix du Brésil la même année resteront gravés dans les mémoires des supporters.

Esteban Ocon, un candidat sérieux à la succession

A la suite de l’annonce du départ de Magnussen, l’écurie Haas semble déjà préparer l’avenir. Actuellement chez Alpine, Esteban Ocon est fortement pressenti pour prendre le volant chez Haas. Les relations étroites entre Ocon et plusieurs membres importants de l’équipe Haas pourraient faciliter cette transition. Plusieurs sources et analystes affirment que le pilote français pourrait bien apporter un nouveau souffle nécessaire à Haas pour les saisons à venir. Sa réputation de pilote habile et stratégique colle parfaitement aux aspirations de l’équipe américaine.

Selon des rapports de Auto Hebdo, les discussions seraient en cours, et une annonce officielle pourrait survenir avant la pause estivale, confirmant ainsi la nouvelle orientation de la grille pour la saison 2025.6>

Quel avenir pour Kevin Magnussen ?

Quant à Kevin Magnussen, son avenir après Haas reste ouvert à diverses possibilités. Le Dane semble montrer un intérêt croissant pour les compétitions d’endurance. Son profil de pilote rapide et endurant pourrait lui ouvrir des portes dans des disciplines telles que les séries WEC ou IMSA, où sa compétitivité et son expérience en Formule 1 seraient des atouts considérables.

L’annonce de cette transition marque donc un tournant tant pour Magnussen, dont l’expérience continue d’inspirer de nombreux jeunes pilotes, que pour Haas, qui semble prête à accueillir de nouveaux talents pour enrichir son palmarès en F1.