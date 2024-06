Max Verstappen signe un nouveau record avec sa 40e pole position : Voici la grille de départ complète du Grand Prix d’Autriche 2024 !

Accrochez vos ceintures, fans de Formule 1 ! Le prodige de la vitesse, Max Verstappen, vient de graver son nom un peu plus profondément dans les annales de l’histoire de la F1. Avec une maestria impressionnante, le champion a décroché sa 40e pole position lors du Grand Prix d’Autriche 2024, établissant un nouveau record spectaculaire. Alors, qui occupera les places d’honneur aux côtés de Max sur la grille ? Préparez-vous pour un démarrage en trombe sur le circuit de Spielberg, car voici la grille de départ complète pour une course qui promet d’être électrisante ! Des virages serrés, des dépassements audacieux et une compétition à couper le souffle vous attendent. On passe la vitesse supérieure !

Une Domination Éclatante de Verstappen en Qualifications

La scène était chargée d’anticipation et Max Verstappen n’a sûrement pas déçu lors des qualifications de ce Grand Prix d’Autriche. Le prodige néerlandais de chez Red Bull a une fois de plus montré un talent incroyable, s’offrant sa 40e pole position en carrière avec une marge confortable. Véritable spectacle sur le circuit, il a distance ses concurrents, semblant évoluer dans une ligue à part.

L’affrontement pour la deuxième place: Norris contre Russell

Dans l’ombre du véloce Verstappen, la lutte pour la deuxième place a été captivante. Lando Norris a brillé sous la pression, se qualifiant en deuxième position pour McLaren avec des performances consistantes tout au long des sessions. Tout juste derrière lui, George Russell de Mercedes a ravi la troisième place, et ce, pour seulement 11 millièmes de secondes face à Carlos Sainz de Ferrari, qui a pris courageusement la quatrième position.

Top Performances et Quelques Surprises

Juste derrière les leaders, les places de cinquième et sixième ont été accaparées respectivement par Lewis Hamilton de Mercedes et Charles Leclerc de Ferrari, tous deux démontrant leur persistance et leur habileté. Oscar Piastri, le jeune prodige de McLaren, a signé une septième place prometteuse.

Cependant, c’est Sergio Pérez qui a connu une séance plus difficile. L’autre pilote de Red Bull n’a pu faire mieux que la huitième position, un résultat décevant qui soulève des questions sur sa compétitivité face à son coéquipier flamboyant.

Compléter le Top 10

La lutte pour des positions dans le top 10 a été acharnée. Nico Hulkenberg a su hisser sa Haas en neuvième position, une performance à noter pour l’écurie américaine. Juste à ses trousses, Esteban Ocon d’Alpine a complété le top 10, s’assurant une place favorable pour la course.

La Grille de Départ Complète

Suivant le sillage des leaders, voici un aperçu de la grille de départ complète, reflet sélectif des qualifications serrées et stratégiques de cette édition 2026 du Grand Prix d’Autriche :

1. Max Verstappen – Red Bull

2. Lando Norris – McLaren

3. George Russell – Mercedes AMG

4. Carlos Sainz – Scuderia Ferrari

5. Lewis Hamilton – Mercedes AMG

6. Charles Leclerc – Scuderia Ferrari

7. Oscar Piastri – McLaren

8. Sergio Pérez – Red Bull

9. Nico Hulkenberg – Haas

10. Esteban Ocon – Alpine

Avec cette configuration de départ, une course palpitante est attendue demain, et toutes les pièces sont en place pour un nouvel épisode somptueux dans la saison de Formule 1 2026.

