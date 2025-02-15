La Toyota GR Corolla 2025 : Toujours le Roi des Hothatchs AWD!

La Toyota GR Corolla continue d’attirer l’attention des amateurs de voitures sportives. Pour l’année 2025, le modèle bénéficie d’ajustements subtils qui promettent d’améliorer les performances, tout en préservant le caractère distinctif de cette compacte sportive. Voici un aperçu de ce qui attend les passionnés.

Des améliorations en douceur pour 2025

Pour le millésime 2025, la GR Corolla reçoit des modifications mineures, mais significatives. Bien que la voiture conserve son charme d’antan, les ingénieurs ont introduit quelques ajustements techniques pour améliorer l’efficacité aérodynamique. Des conduits d’air redessinés et des bandes d’aluminium ajoutées derrière le pare-chocs avant sont quelques-unes des nouvelles caractéristiques qui contribuent à réduire la décharge statique.

Les changements au niveau de la suspension comprennent une augmentation légère du couple, qui passe de 273 à 295 lb-pi grâce à une reprogrammation de l’unité de contrôle moteur issue de l’édition Morizo. De plus, il existe maintenant une option de boîte de vitesses automatique, bien que ce modèle n’ait pas encore été testé.

La personnalité de la GR Corolla reste intacte

Parmi les modèles compacts sportifs contemporains, tels que l’Hyundai Elantra N et la Honda Civic Type R, la GR Corolla se démarque toujours par son charisme. Le caractère unique de son moteur trois cylindres et la calibration fine de sa direction séduisent les amateurs, offrant une expérience de conduite qui reste attachante et authentique.

Pour ceux qui souhaitent découvrir cette nouvelle version, il faudra consulter notre dernière vidéo YouTube, où nous expliquons ce qui fait de la GR Corolla 2025 une voiture toujours aussi captivante.