Découvrez les voitures les plus performantes en matière d’efficacité sur le marché ! Voici notre sélection des meilleures.

Les voitures les plus efficaces en 2023 selon l’ADAC

Chaque année, l’ADAC, une association allemande de conducteurs comparable au RACE ou au RACC en Espagne, publie un rapport sur les voitures les plus efficaces sur le marché. L’édition de cette année met en avant la domination écrasante des véhicules électriques, qui occupent les neuf premières positions du classement. Ce rapport est basé sur les tests réalisés sur 84 modèles différents dans des conditions de circulation réelle, mesurant leur consommation d’énergie et leurs émissions de polluants.

Un classement dominé par les véhicules électriques

Dans le dernier rapport de l’ADAC, les véhicules électriques se montrent particulièrement performants. Le Peugeot E-308 GT s’est classé deuxième, tandis que le podium est entièrement occupé par des modèles électriques. Il convient de noter que l’ADAC précise que les véhicules électriques ne sont pas considérés comme ayant zéro émission, car les émissions de CO2 et les polluants générés lors de la production d’électricité sont également pris en compte. Les six premières positions du classement sont largement dominées par des modèles de Stellantis, comme le Peugeot e-208, e-308, et e-2008, ainsi que les Opel Corsa Electric et Astra Electric, dont les scores sont les suivants :

Peugeot E-208: 105 points

Peugeot E-308: 103 points

Opel Corsa Electric: 103 points

Tesla Model 3: 100 points

Opel Astra Electric Sports Tourer: 99 points

Peugeot E-2008: 97 points

Volkswagen ID.7 Pro: 97 points

MG4 Electric: 96 points

MG4 Electric Autonomie étendue: 96 points

Toyota Prius Plug-In: 95 points

Le Toyota Prius se distingue parmi les électriques

Étonnamment, le seul modèle non électrique dans le top dix est le dernier Toyota Prius, qui est commercialisé dans certains pays européens, mais reste absent du marché espagnol. Le Prius a réussi à devancer des marques électriques telles que BYD et Volvo. En revanche, les premières voitures à moteur non hybride se trouvent beaucoup plus bas dans le classement. Le Suzuki Swift, avec son moteur hybride léger, représente la meilleure performance non rechargeable, occupant la vingtième place avec 89 points. Les premiers modèles à essence et diesel apparaissent respectivement en 28ème et 38ème position, avec le Volkswagen Golf TSI et le Passat Variante 2.0 TDI.

Les moins efficaces du classement ADAC 2024

Enfin, à l’opposé du spectre, les modèles les moins efficaces de cette année incluent le Volkswagen Touareg V6 TDI, le KGM Tivoli G15T, et le Honda Civic Type R, parmi d’autres. Ces révélations soulignent l’évolution des standards d’efficacité dans l’industrie automobile, véritable reflet des préoccupations environnementales actuelles.