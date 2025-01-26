Bitcoin atteindra-t-il 200 000 $ ? 10x Research dévoile ses prévisions de prix pour 2025.

Prévisions Haussières pour Bitcoin : Un Avenir Prometteur

Les analystes prédisent une hausse significative du prix du Bitcoin (BTC) dans un avenir proche, avec des estimations allant jusqu’à 122 000 $ d’ici février 2025. Ce mouvement serait soutenu par des signaux techniques robustes et un momentum de marché favorable, tandis que des projections encore plus optimistes envisagent que le prix pourrait atteindre près de 200 000 $ d’ici la fin de l’année 2025.

Une Montée Imminente vers de Nouveaux Sommets

Actuellement, le prix du Bitcoin s’échange au-dessus de 105 000 $, à seulement 3 % de son précédent record historique (ATH) de 109 356 $ atteint le 20 janvier. Bien que le BTC se trouve dans une phase de consolidation depuis novembre, oscillant entre une résistance autour de 106 000 $ et un support près de 92 000 $, les perspectives demeurent optimistes pour 2025.

Des Analyses Favorables et un Contexte Économique Encourageant

Markus Thielen, responsable de la recherche chez 10x Research, souligne que Bitcoin a récemment réagi positivement après avoir rebondi de 98 937 $ à plus de 107 000 $, réalisant ainsi un modèle de progression typique entre 16 000 $ et 18 000 $ depuis l’approbation des ETFs Bitcoin. Selon Thielen, les enjeux macroéconomiques, notamment une inflation en diminution et des commentaires accommodants de la Réserve fédérale, contribuent à un contexte de marché favorable pour Bitcoin et l’or.

Un sondage récent lors d’un dîner organisé par GFO-X indique même un objectif médian de prix pour le BTC de 150 000 $ d’ici la fin de l’année.

Le marché actuel, décrit par les analystes comme présentant un faible risque et un potentiel de rendement élevé, pourrait susciter un intérêt accru de la part des investisseurs. Cependant, certains avertissent qu’il pourrait y avoir une certaine volatilité à prévoir, en fonction des données économiques à venir et de l’impact potentiel des célébrations liées au Nouvel An lunaire.

Objectifs Ambitieux pour 2025 et Au-Delà

Les prévisions deviennent encore plus audacieuses avec des experts comme Keith Alan, cofondateur de Material Indicators, identifiant la formation d’un motif de tasse et anse sur le graphique hebdomadaire du Bitcoin, suggérant un potentiel de hausse significatif. De leur côté, VanEck prévoit que Bitcoin pourrait atteindre jusqu’à 180 000 $ d’ici 2025, tandis que Standard Chartered propose une estimation encore plus élevée de 200 000 $ d’ici la fin de l’année.

D’autres éléments macroéconomiques positifs, tels qu’une diminution des craintes inflationnistes et des attentes d’influx institutionnels vers les ETFs Bitcoin, alimentent l’optimisme concernant Bitcoin et d’autres cryptomonnaies.

Conclusion : Un Avenir Prometteur pour Bitcoin

Avec des prévisions allant de 122 000 $ à 200 000 $, le Bitcoin pourrait potentiellement connaître une année 2025 historique. Bien qu’il reste des défis, les indicateurs et les analyses récentes laissent entrevoir une forte dynamique ascendante pour la cryptocurrence, à condition que la confiance des investisseurs ainsi que les conditions macroéconomiques demeurent favorables.