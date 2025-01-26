Mbappé en folie : un triplé éclatant propulse le Real Madrid dans le haut du classement

Kylian Mbappé a réalisé son premier hat-trick avec le Real Madrid lors d’une victoire 3-0 contre Valladolid, renforçant ainsi la première place de La Liga samedi dernier.

Ce match a marqué une étape significative dans la carrière de l’attaquant français, témoignant d’une forme retrouvée après des mois de performances en demi-teinte. Les Merengues s’affirment comme les favoris pour le titre, profitant des faux pas de leurs principaux rivaux.

Une victoire écrasante

Le match, entre le leader du championnat et le dernier du classement, a confirmé les attentes. Valladolid a réussi à effectuer un seul tir cadré, sauvé par Thibaut Courtois, tandis que le Réal dominait l’ensemble de la rencontre. Kylian Mbappé a pris ses marques et a su se montrer décisif pour son équipe.

Cette victoire, la quatrième consécutive en Liga, combinée à un match nul 1-1 d’Atletico Madrid face à Villarreal, permet à l’équipe de Carlo Ancelotti de creuser un écart de quatre points sur son rival de la ville. Barcelone, quant à lui, occupait la troisième place, accusant un retard de 10 points avant de rencontrer Valence dimanche.

Performance individuelle remarquable

Mbappé a ouvert le score à la 30ème minute grâce à une équipe qui a fait preuve d’une belle fluidité, enchainant les passes pour déjouer une défense de Valladolid hermétique. Jude Bellingham a été à l’origine de cette première réalisation. Il a ensuite doublé la mise à 57 minutes, terminant une contre-attaque à trois contre deux orchestrée suite à une interception de Federico Valverde.

Avec cette performance, Mbappé a inscrit un but lors de ses quatre derniers matchs toutes compétitions confondues. En Liga, il a désormais 15 buts, juste derrière les 16 de Robert Lewandowski pour Barcelone. Sa bonne forme s’est également illustrée lors de son match précédent, où il a marqué deux fois contre Las Palmas dans un large succès 4-1.

Vinícius Júnior, suspendu pour deux matchs, a manqué ce match, mais son absence n’a pas été ressentie. Enfin, Valladolid a terminé la rencontre à 10 après l’expulsion de Mario Martín, permettant à Mbappé de s’élancer pour transformer un penalty et compléter son triplé.