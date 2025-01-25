Cette BMW M240i de Manhart surpasse la M2.

La BMW M240i xDrive, équipée d’un moteur six cylindres en ligne de 3,0 litres développant 374 PS, offre des performances impressionnantes. Avec une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 4,3 secondes, cette sportive compacte est déjà bien lotie. Cependant, les spécialistes de la personnalisation de voitures Manhart n’ont pas hésité à lui ajouter une puissance supplémentaire, créant ainsi la MH2 500 II, qui surpasse même sa grande sœur, la M2.

Détails sur la Manhart MH2 500 II

La Manhart MH2 500 II, qui tire son nom de son programme de modifications, propose un surplus de 129 PS, portant ainsi la puissance totale à 503 PS. Ce moteur survitaminé surpasse aisément les 480 PS de la M2 standard, offrant ainsi une expérience de conduite encore plus exaltante.

Modifications techniques et performances

Pour rivaliser avec sa grande sœur, les techniciens de Manhart ont doté le moteur six cylindres d’une nouvelle culasse d’admission intégrant un intercooler, d’un downpipe avec un catalyseur HJS à 300 cellules, ainsi que d’une unité de contrôle auxiliaire optimisée pour le carburant de 102 octanes. Cette configuration permet d’atteindre un couple maximal de 633 Nm, offrant ainsi des performances impressionnantes.

Grâce à la transmission intégrale xDrive, l’adhérence à la route est optimale, accompagnée de jantes en alliage à rayons doubles de 20 pouces. Une suspension réglable permet d’affiner encore la tenue de route, tandis que des éléments aérodynamiques en carbone ajoutent une touche de robustesse au design.

Aspect extérieur et intérieur

Pour parfaire son esthétique, la MH2 500 II arbore une peinture bleu pastel, rehaussée d’éléments aérodynamiques en carbone, comme un spoiler avant, des éléments de bas de caisse et un diffuseur. À l’intérieur, un volant en cuir et Alcantara avec des palettes de changement de vitesse en fibre de carbone assure une sensation de sportivité accentuée.