Tous les nouveaux modèles de voitures électriques désormais accessibles à moins de 25 000 euros.

Introducción

Dans un contexte où les prix des voitures électriques sont souvent jugés prohibitifs, le marché commence à offrir de plus en plus de modèles à des tarifs accessibles. Effectivement, plusieurs véhicules utilitaires se positionnent en dessous de la barre des 25 000 euros, et même moins de 20 000 euros pour certains cas. Voici un aperçu des nouvelles voitures électriques abordables à venir dans les prochains mois.

Les modèles à moins de 25 000 euros

BYD Seagull/Dolphin Mini

Le constructeur chinois BYD propose déjà le modèle Seagull sur son marché local. Ce modèle, attendu pour cette année, devrait subir quelques retouches esthétiques et être commercialisé sous le nom de Dolphin Mini. Les estimations indiquent un prix autour de 20 000 euros, avec des possibilités d’améliorations de taille et d’équipement.

Citroën ë-C3

Actuellement, la version électrique la plus accessible du ë-C3 est affichée à 22 590 euros, équipement promotionnel compris. Dotée d’une batterie de 44 kWh, elle promet une autonomie de 326 kilomètres. Une version à autonomie réduite est prévue pour cette année, permettant d’envisager un prix en dessous de 20 000 euros.

Cupra Raval

Le groupe Volkswagen prépare le lancement de plusieurs voitures électriques compactes. Parmi elles, la Cupra Raval, qui pourrait devancer son équivalent chez Volkswagen, l’ID.2. Ce modèle, ainsi que le futur Skoda Eqip, devrait être fabriqué dans l’usine espagnole de Martorell, avec un tarif en dessous de 25 000 euros.

Dongfeng Box

Déjà disponible sur le marché, le Dongfeng Box se lance pour son premier exercice complet. Avec un moteur de 70 kW (95 CV) et une autonomie de 340 kilomètres, il se positionne à 25 995 euros, dépassant légèrement la limite de prix souhaitée.

Fiat Grande Panda

À 24 990 euros, le Fiat Grande Panda se retrouve tout près de la barre fatidique. En version hybride, son tarif se réduit considérablement. Avec un moteur de 83 kW (113 CV) et une batterie de 44 kWh, il offre une autonomie de 320 kilomètres.

Hyundai Inster

Hyundai se lance pleinement dans la compétition des voitures électriques à bas coût avec l’Inster, lancé en début d’année. Proposé à 22 780 euros, ce modèle a déjà été testé et a obtenu de bons retours. Avec une longueur de 3,82 mètres, il offre un espace intérieur conséquent et au choix des batteries de 42 ou 49 kWh, offrant des autonomies allant jusqu’à 355 kilomètres.

Renault 5 E-Tech Electric

À l’instar du ë-C3, Renault lancera une version plus économique du mythique Renault 5. Déjà annoncé sur leur site, ce modèle sera doté d’un moteur de 70 kW (95 CV) et d’une batterie de 40 kWh, lui conférant une autonomie homologuée de 300 kilomètres.