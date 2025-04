Le PDG de Koenigsegg se rend au travail en Toyota, comme tout le monde.

Christian von Koenigsegg et sa voiture de tous les jours

Le fondateur de Koenigsegg, Christian von Koenigsegg, connu pour ses hypercars qui repoussent les limites de l’ingénierie automobile, a un trajet quotidien comme tout le monde. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il ne conduit pas l’une de ses propres créations, mais un modèle bien plus modeste : une Toyota GR Yaris.

Un choix surprenant

La Toyota Yaris, et sa version sportive GR, ne sont pas proposées aux États-Unis. Les fans de Koenigsegg peuvent donc vivre par procuration via ses publications sur les réseaux sociaux. Cette petite voiture dispose d’un moteur trois cylindres turbo de 1,6 litre, développant 280 chevaux et 288 lb-pi de couple, ce qui semble correspondre au modèle conduit par Koenigsegg.

Un quotidien à grande vitesse

Dans une récente vidéo partagée, le constructeur commente avec humour, “C’est la folie des trois cylindres le matin”, une manière ludique d’entamer sa journée. On le voit alors effectuer un passage de la première à la deuxième vitesse avant de garer sa voiture devant ses locaux, une vision surprenante pour ceux qui associent Koenigsegg à des voitures surpuissantes.

Un amour pour les voitures japonaises

Il est surprenant de constater que l’homme derrière certaines des voitures les plus rapides et puissantes du monde opte pour une Toyota pour ses trajets quotidiens. Ce n’est pas la première fois que nous voyons Koenigsegg au volant de véhicules japonais ; il a également possédé une Mazda MX-5 pendant ses années de fac, qu’il a rachetée en 2019 après plusieurs années sans en avoir une.

Le plaisir de conduire simplement

La GR Yaris n’est pas une voiture typique des constructeurs japonais, mais si elle réussit à faire se lever Koenigsegg chaque matin, c’est sans doute qu’elle apporte son lot de plaisir et de sensations.