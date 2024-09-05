Toyota GR Yaris : En vente exclusive en ligne, 51 modèles d’exception à ne pas manquer

Découvrez la Toyota GR Yaris, une voiture de performance exclusive disponible en ligne. Ne manquez pas l’opportunité d’acquérir l’un des 51 modèles d’exception proposés, alliant puissance et technologie pour les passionnés d’automobile.

Une Édition Limitée Unique

La Toyota GR Yaris fait un retour remarqué avec une édition limitée qui ne manquera pas d’attirer les passionnés de voitures sportives. Limitée à seulement 51 unités, cette version de la GR Yaris est exclusivement proposée en ligne au prix de 67 500 €. Cette série spéciale célèbre la première victoire de la marque en rallye en 1973, rendant hommage à son passé glorieux en compétition.

Des Caractéristiques Exclusives

La Toyota GR Yaris TGR Italy Limited Edition se distingue par une livrée blanche agrémentée de bandes rouges, rappelant la légendaire Toyota Corolla Coupé de 1973. Cette édition spéciale est équipée de jantes forgées dorées enveloppées de pneumatiques P-Zero Trofeo R semi-slick fournis par Pirelli. À l’intérieur, un badge Limited Edition et une plaque numérotée ajoutent une touche d’exclusivité, accompagnés d’un certificat d’authenticité et de divers accessoires TGR Italy.

Performances Améliorées

Sous le capot, le moteur 3-cylindres essences 1.6 turbo a été boosté pour délivrer 280 ch. Cette amélioration mécanique confère à la GR Yaris un comportement routier exceptionnel, parfait pour les amateurs de performance. Notons que la boîte de vitesses automatique GR DAT-8 est de série, mais elle entraîne des émissions de CO2 élevées, synonymes de malus en France.

Des Avantages Exclusifs pour les Acheteurs

Les heureux propriétaires de cette édition limitée bénéficieront de privilèges uniques. En plus de la voiture, ils auront le droit à un essai de la version compétition Rally2 et pourront assister en VIP à la saison 2025 du championnat italien. Ces avantages rendent l’achat encore plus tentant pour les passionnés de la marque.

Spécifications Techniques et Équipements

La dotation de série de la GR Yaris TGR Italy Limited Edition comprend le Tech Pack, regroupant les aides à la conduite comme les radars de stationnement, l’alerte d’angle mort et l’alerte de trafic arrière transversal. Cette panoplie de technologies de sécurité assure une expérience de conduite plus sereine et sécurisée.

Commande en Ligne et Livraison

Les commandes ouvriront le 9 septembre sur le site Toyota.it. Les acheteurs devront verser un acompte de 2 500 €. Les véhicules seront livrés chez le concessionnaire Gazoo Garage le plus proche, à partir de la fin de l’année.

Caractéristique Détail Nombre d’unités 51 Prix 67 500 € Livrée Blanche avec bandes rouges Moteur 3-cylindres essence 1.6 turbo, 280 ch Boîte de vitesses Automatique GR DAT-8 Jantes Forgées dorées Pneumatiques P-Zero Trofeo R Émissions CO2 210 g/km Aides à la conduite Tech Pack Privilèges Essai Rally2 et VIP 2025