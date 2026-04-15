CMC Markets Lance un Junior Cash ISA à 3,56 % pour Attirer la Nouvelle Génération de Clients des Courtiers CFD.

CMC Markets lance un Compte Épargne Junior

CMC Markets (LSE: CMCX) a annoncé le lancement d’un Compte Épargne Junior (Junior Cash ISA) via sa plateforme CMC Invest, élargissant ainsi son offre au-delà des contrats sur la différence (CFD) pour inclure l’épargne à long terme destinée aux familles. Le compte propose un taux d’intérêt variable de 3,56 % AER, accepte des dépôts à partir de 1 £, et peut être ouvert et géré entièrement en ligne.

Des taux d’intérêt attractifs

Le taux de 3,56 % placé CMC au-dessus de plusieurs offres courantes, telles que le Junior Cash ISA de Halifax à 2,35 % AER et celui de NS&I à 3,55 %. Cependant, quelques produits spécialisés, comme celui de la Leek Building Society avec un taux de 3,85 %, restent plus compétitifs. CMC n’a pas précisé combien de temps le taux d’introduction restera en vigueur, et sa structure variable pourrait le faire évoluer en fonction des conditions générales du marché.

Une réponse aux besoins des familles

Jon Bendall, directeur des opérations de CMC, a affirmé que le JISA offrait aux familles « un moyen simple, sécurisé et fiscalement avantageux de commencer à constituer un patrimoine pour leurs enfants » et qu’il « étend notre offre à la prochaine génération d’investisseurs ». Lachlan Rourke-Davies, responsable produit qui a dirigé le développement, a ajouté que le compte était conçu pour être « facile à ouvrir et simple à gérer ».

Le marché des Junior ISA est strictement réglementé par les règles de HM Revenue & Customs. Les parents et tuteurs peuvent verser jusqu’à 9 000 £ par enfant et par an dans une combinaison de Junior ISAs en espèces et en actions, avec des fonds bloqués jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 18 ans.

Extension des services CMC Invest

Le Junior Cash ISA est le dernier ajout à l’expansion progressive de CMC Invest, initialement lancée au Royaume-Uni en octobre 2022 comme plateforme de négociation d’actions sans commission. Depuis, la plateforme a élargi son offre avec des ISAs flexibles sur les actions et des portefeuilles en dollars américains, permettant l’accès à plus de 12 000 actions et ETF mondiaux.

CMC a également lancé, fin 2025, une plateforme multi-actifs unique permettant aux clients de détenir des actions et de négocier des dérivés au sein d’un même compte, dans le cadre d’un plan en trois phases visant à évoluer vers ce que l’entreprise décrit comme une « Super App » financière combinant des produits de finance traditionnelle, DeFi et, éventuellement, bancaires.

Contexte plus large des nouveaux produits d’épargne

Cette initiative s’inscrit dans un mouvement plus large au sein de l’industrie des CFD, où de nombreuses entreprises diversifient leurs activités pour inclure des solutions de gestion de patrimoine et des produits d’épargne à long terme. Par exemple, Trading 212 a obtenu l’autorisation de l’FCA pour des pensions auto-investies, et Revolut a récemment lancé un Stocks and Shares ISA avec un dépôt minimum de 1 £.

CMC doit encore préciser les hypothèses tarifaires derrière le taux de 3,56 %, le spread qu’elle prévoit de réaliser sur les soldes en espèces, ou si elle envisage d’ajouter un Junior Stocks and Shares ISA.

Un avenir stratégique

Bien que la démographie des Junior ISA soit restreinte, leur potentiel pour générer une relation à long terme avec les clients pourrait être stratégiquement significatif pour CMC. Un foyer qui ouvre un Junior Cash ISA peut également devenir un client potentiel pour des produits d’investissement plus complexes à mesure que l’enfant grandit. C’est un défi que de nombreux courtiers doivent relever : atteindre la prochaine génération avant que d’autres ne le fassent.