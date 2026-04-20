CMC Markets lance des CFDs sur l’or le week-end et renforce son déploiement d’actions américaines 24/5.

Résumé

CMC Markets, une société de trading en ligne cotée à Londres, a récemment lancé un produit de trading d’or pour le week-end. Cette initiative vise à offrir aux clients des options de couverture et de gestion des risques même lorsque les marchés traditionnels sont fermés.

Introduction du Trading d’Or le Week-end

CMC Markets (LSE: CMCX) a annoncé le lancement d’un nouveau produit de trading d’or pour le week-end, accessible aux clients engagés dans le spread betting et les CFD. Ce produit, intitulé « Gold – Weekend », permet aux traders de gérer leurs positions en or sans attendre l’ouverture des marchés le lundi.

Objectif et Réactions de la Direction

Selon l’entreprise, cette nouvelle offre vise à répondre aux besoins des traders qui utilisent l’or pour se couvrir ou gérer des risques. Bien que CMC n’ait pas divulgué d’informations précises sur les prix ou les exigences de marge, Laurence Booth, Responsable Mondial des Marchés chez CMC Markets, a souligné que ce lancement reflète un engagement à fournir aux clients un accès aux marchés au moment où cela est le plus crucial.

« Nous offrons un trading d’or 24/7 et étendons l’accès aux actions américaines pendant les horaires prolongés, ce qui réduit les contraintes horaires et donne aux traders un meilleur contrôle et plus de flexibilité sur des marchés mondiaux en rapide évolution, » a-t-il ajouté.

Aperçu du Marché de l’Or

Cette décision intervient alors que le prix de l’or a considérablement augmenté, passant d’environ 2,640 $ au début de 2025 à plus de 5,500 $, avant de connaître un léger retrait. Cette montée en flèche a propulsé les volumes des métaux précieux en tête des classements de flux de nombreux courtiers. Récemment, plusieurs entreprises, y compris CMC et IG, ont haussé les marges de maintenance pour l’or, testant ainsi les systèmes de gestion des risques dans l’ensemble de l’industrie.

Concurrence sur le Marché

CMC Markets n’est pas la première société à exploiter cette opportunité de trading d’or le week-end. En février 2026, le groupe LMAX a introduit l’or sur sa plateforme de contrats futurs perpétuels, permettant ainsi aux clients institutionnels une exposition continue au XAU/USD. De son côté, GCEX a également lancé des produits de futures sur l’or ciblant l’activité institutionnelle, tandis que la plateforme d’échanges crypto BingX a rapporté que les contrats sur l’or représentaient plus de la moitié de ses volumes quotidiens de finance traditionnelle en janvier dernier.

Extension des Horaires de Trading

Ce lancement fait partie d’une initiative plus large chez CMC visant à élargir l’accès au marché. Le courtier a récemment mis en place un trading 24/5 sur environ 250 actions et ETF américains, permettant ainsi aux clients de trader des entreprises comme Apple et Tesla en dehors des horaires standards. D’autres courtiers, tels que STARTRADER et IG, suivent également cette tendance, tandis que la plateforme thinkorswim de Charles Schwab offre un trading étendu sur plus de 1,100 actions américaines et ETF. De plus, les données d’eToro montrent qu’environ un tiers de toutes les transactions boursières se déroulent en dehors des heures de marché traditionnelles.

Stratégie Multi-Actifs de CMC

Le produit d’or le week-end s’inscrit dans une stratégie multi-actifs plus large mise en place par CMC Markets. Ce dernier a récemment signé des partenariats et lancé de nouveaux produits, exploitant des infrastructures blockchain pour des règlements au comptant 24/7. En outre, la société recherche des autorisations réglementaires élargies à Singapour pour entrer sur le marché physique des métaux précieux.