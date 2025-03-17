Pourquoi l’or atteint des sommets ? Une prévision de prix pour 2025 annonce un objectif à 4 000 $

Une montée historique du prix de l’or

Le marché de l’or connaît actuellement une dynamique sans précédent. Depuis le 17 mars 2025, le prix de ce métal précieux a franchi la barre des 3 000 dollars l’once pour la première fois de son histoire. Cette hausse spectaculaire suscite des interrogations quant aux facteurs qui sont à l’origine de cette augmentation et les prévisions pour l’avenir du métal jaune.

Pourquoi le prix de l’or augmente-t-il ? Le seuil des 3 000 dollars atteint

Le prix de l’or a enregistré un nouveau record sur les marchés mondiaux, dépassant la barre psychologique des 3 000 dollars. Bien que ce niveau n’ait pas été maintenu, l’once d’or se négocie actuellement aux alentours de 2 985 dollars, et les investisseurs restent optimistes quant à la possibilité d’une nouvelle hausse, en raison de l’incertitude géopolitique et économique actuelle.

Les investisseurs en or n’ont pour le moment que peu de raisons de s’inquiéter. En 2024, le métal précieux a augmenté de 27 % et connaît désormais une hausse de près de 14 % en 2025. Bien que ces retours ne soient pas comparables à ceux des cryptomonnaies, ils restent significatifs sur les marchés traditionnels, surtout en comparaison avec le marché boursier, où l’indice S&P 500 a gagné environ 23 % l’année dernière mais est en baisse de plus de 4 % en 2025.

« Les banques centrales du monde entier ont constitué des réserves d’or à un rythme sans précédent », a déclaré l’équipe analytique du Gold-Silver Ratio. « Depuis 2022, avec le gel des actifs russes, les banques centrales des marchés émergents ont intensifié leurs achats pour diversifier leurs réserves loin des bons du Trésor américain. En décembre 2024 seulement, la demande a fortement augmenté, les institutions ajoutant d’importantes quantités à leurs réserves. »

Les experts du marché estiment que l’or est encore au début de sa montée. Ils anticipent que son prix pourrait grimper de 35 % supplémentaires, atteignant ainsi la barre des 4 000 dollars.

Prévisions pour le prix de l’or en 2025 : l’or pourrait atteindre 4 000 dollars

Jeffrey Gundlach, PDG et directeur des investissements de DoubleLine Capital, prévoit que les prix de l’or atteindront 4 000 dollars l’once, confirmant ainsi sa vision optimiste sur le métal précieux après avoir franchi la barrière des 3 000 dollars.

L’or va atteindre 4,000 $, probabilité de récession à 60%, déclare Gundlach — David Lee (@DavidLe76335983) 16 mars 2025

« L’or poursuit son marché haussier dont nous parlons depuis deux ans, depuis qu’il était tombé à 1 800 dollars », a déclaré Gundlach lors d’une conférence destinée aux investisseurs cette semaine. « Je me fais fort de dire que je pense que l’or atteindra 4 000 dollars. Je ne suis pas sûr que cela se produira cette année, mais je pense que c’est une progression mesurée anticipée par la longue consolidation autour de 1 800 dollars pour l’or. »

Le gestionnaire d’investissement, souvent désigné comme le « roi des obligations », a cité l’accélération des achats d’or par les banques centrales comme un moteur clé de cette hausse, décrivant leur mode d’achat comme une « trajectoire très abrupte » qu’il s’attend à voir se poursuivre. Gundlach a suggéré que cette tendance reflète la reconnaissance de l’or en tant qu’« entrepôt de valeur » plus en dehors du système financier, qui semble être en état de flux.

Analyse technique de l’or : jusqu’où peut-il monter ?

Lorsque les actifs atteignent des sommets historiques, comme c’est le cas avec l’or, il devient difficile de prédire les prix futurs à l’aide de l’analyse technique. Néanmoins, nous pouvons utiliser des indicateurs qui tentent de projeter les mouvements futurs, comme les extensions de Fibonacci basées sur la tendance.

Les cibles les plus couramment observées dans ce scénario sont l’extension de Fibonacci à 161,8 %, considérée comme un seuil clé pour la tendance haussière actuelle. Selon les calculs actuels, ce niveau se situe légèrement au-dessus de 3 400 dollars – au sommet des prévisions de Goldman Sachs mais toujours bien en deçà des projections de Gundlach.

Alors, quel est le revers possible ? Que se passe-t-il si les haussiers échouent à franchir la barre des 3 000 dollars ? Dans ce cas, le niveau de soutien clé, à mon avis, serait de 2 955 dollars – les sommets de février. Les deux niveaux de soutien importants suivants sont les bas de mois dernier à 2 855 dollars et le sommet d’octobre à 2 791 dollars. Une chute en dessous de ce niveau me ferait douter que les acheteurs maintiennent leur avantage.