B2BINPAY et l’Athletic Club dévoilent une vidéo exclusive sur les paiements en cryptomonnaie pour les fans de sport.

Une collaboration innovante entre B2BINPAY et l’Athletic Bilbao

Dans une récente initiative visant à rapprocher les paiements en crypto-monnaie des passionnés de football à travers le monde, B2BINPAY, un écosystème crypto tout-en-un pour les entreprises, dévoile une nouvelle vidéo en collaboration avec le club Athletic Bilbao. Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’un partenariat stratégique destiné à promouvoir l’adoption des crypto-monnaies dans le monde du sport.

Un aperçu des solutions B2BINPAY au stade San Mamés

La vidéo, tournée au célèbre stade San Mamés, met en lumière l’éventail complet de services que B2BINPAY propose à sa clientèle. Avec des solutions clés telles que le traitement des paiements en crypto-monnaie, le portefeuille en tant que service, les échanges, le staking, la garde, ainsi que les produits d’entrée et de sortie, B2BINPAY prouve qu’il est un écosystème essentiel pour les entreprises cherchant à intégrer sans effort des transactions en crypto-monnaie.

Des valeurs fondamentales au cœur du partenariat

Dans le cadre de son partenariat continu avec l’Athletic Football Club, B2BINPAY agit en tant que sponsor officiel de l’équipe. La nouvelle vidéo rappelle les valeurs clés de l’entreprise : les paiements en crypto doivent être rapides, pratiques et fiables. Chaque transaction est cruciale pour les entreprises, et B2BINPAY permet ainsi à chacun d’accepter, d’échanger et de stocker des crypto-monnaies sans exceptions.

« Nous nous efforçons de travailler avec les meilleurs et c’est un honneur de soutenir une équipe avec un patrimoine si riche comme l’Athletic Club. Ce projet nous a permis d’apporter les avantages du traitement crypto à des millions de fans de football, et nous sommes fiers du travail accompli », déclare Arthur Azizov, PDG de B2BINPAY.

B2BINPAY continue de se positionner en tant que leader dans l’industrie en rendant les solutions de paiement numérique accessibles à un large public. Grâce à ce partenariat, l’entreprise comble le fossé entre les crypto-monnaies et des secteurs traditionnels comme le sport et le divertissement.

À propos de B2BINPAY

B2BINPAY (https://b2binpay.com/) est la plateforme crypto européenne complète pour les entreprises, offrant des services sûrs et avancés qui permettent une intégration fluide des paiements en crypto-monnaie dans les opérations quotidiennes. Avec plus de 800 commerçants, l’entreprise traite des transactions estimées à plus de 3,5 milliards de dollars. Elle supporte la majorité des blockchains et plus de 350 pièces et tokens. B2BINPAY fonctionne en pleine conformité avec les réglementations européennes relatives aux crypto-monnaies, en respectant les principes KYC et KYT.