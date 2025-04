Après deux décennies chez Citi, Albuquerque prend les rênes de la gestion des risques à la CME.

Le CME Group nomme Vijay Albuquerque au poste de directeur des risques

Le CME Group (NASDAQ: CME) a récemment annoncé la nomination de Vijay Albuquerque en tant que directeur des risques pour sa division Clearing & Post-Trade Services. Ce changement intervient alors que l’entreprise continue d’afficher une forte performance financière, augmentant son orientation vers l’innovation et la gestion des risques.

Une carrière impressionnante au sein de Citigroup

Vijay Albuquerque rejoint le CME Group après plus de vingt ans passés chez Citigroup, où il occupait le poste de directeur général et responsable des risques de contrepartie et de l’analyse des risques de portefeuille pour les activités de marchés et de banque. Sa vaste expérience en gestion des risques sera un atout majeur pour sa nouvelle mission.

Chez Citigroup, Albuquerque a supervisé la plateforme de tests de résistance à l’échelle de l’entreprise, couvrant les produits dérivés, de financement et de prêt, tout en gérant l’exposition aux contreparties et l’underwriting des crédits des fonds. Il a également agi en tant que responsable mondial des risques pour le secteur Future & OTC Clearing, où il a géré les risques de contrepartie, le capital réglementaire et le risque de liquidité.

Des perspectives d’avenir prometteuses

« Après deux décennies passées chez Citi, je suis heureux d’annoncer que j’ai commencé un nouveau poste en tant que Chief Risk Officer (CRO) au CME Group », a commenté Albuquerque. « Le CME est à la pointe de l’innovation des produits financiers et de la gestion des risques de premier plan, et j’ai hâte de travailler avec une équipe talentueuse au CME. »

Basé à New York, il reportera à Suzanne Sprague, COO du CME Group et responsable mondiale des opérations de clearing. Dans une déclaration, Sprague a souligné que « l’expertise approfondie de Vijay dans les marchés des dérivés et des valeurs mobilières sera inestimable alors que nous continuons à offrir des services de gestion des risques de premier plan à nos clients. »

Albuquerque a occupé plusieurs postes chez Citigroup au cours de sa carrière, y compris responsable sénior du crédit pour les fonds spéculatifs. Avant de rejoindre Citigroup, il a travaillé chez Oracle pendant cinq ans en tant que leader de projet senior.

Le CME Group est le principal marché de dérivés au monde, offrant la négociation de contrats futures, options, cash et marchés de gré à gré, couvrant des catégories telles que les taux d’intérêt, les indices boursiers, les devises, l’énergie, les produits agricoles et les métaux.

Des résultats financiers records

Cette nomination survient alors que le CME Group annonce une solide performance financière. L’entreprise a récemment annoncé des résultats record pour le premier trimestre, avec des revenus atteignant 1,6 milliard de dollars en raison d’une activité de couverture accrue de la part des clients dans toutes les classes d’actifs. Le revenu d’exploitation a augmenté à 1,1 milliard de dollars, tandis que le revenu net a atteint 956 millions de dollars, soit 1,0 milliard de dollars sur une base ajustée.

Le trading de devises a été particulièrement robuste, avec des volumes moyens quotidiens de FX atteignant 1,15 million de contrats au premier trimestre, représentant une augmentation de 16,8 % par rapport à la même période l’année dernière. Le segment des produits dérivés en cryptomonnaies a affiché une croissance encore plus marquée, avec des volumes de transactions en hausse de près de 60 % rien que pour le mois de mars, le marché rapportant une valeur notionnelle de 11,3 milliards de dollars pour ses produits dérivés crypto, cette croissance étant principalement tirée par des contrats futurs micro Bitcoin et Ethereum.

