Crypto.com s’associe à un leader technologique des Émirats pour conquérir la région

Une nouvelle collaboration stratégique dans le secteur des cryptomonnaies

Crypto.com vient d’annoncer un partenariat avec Tawasal Al Khaleej, un acteur majeur dans le domaine de l’IA et de la technologie aux Émirats arabes unis. Cette collaboration permettra d’intégrer la plateforme de Crypto.com avec le réseau de Tawasal et l’application Tawasal Superapp, offrant ainsi un accès direct au trading de cryptomonnaies et à des services liés à près de quatre millions d’utilisateurs dans la région.

Renforcer la présence régionale de Crypto.com

Selon l’annonce de la plateforme d’échange, l’accord entre Crypto.com et Tawasal se déroulera en deux phases. Dans un premier temps, Tawasal Al Khaleej recommandera la plateforme de Crypto.com à ses partenaires locaux et du Moyen-Orient, ce qui renforcera l’empreinte régionale de l’échange.

« Notre partenariat avec Tawasal ouvre un monde de possibilités pour Crypto.com d’intégrer nos produits et services de premier plan dans leurs projets technologiques impressionnants », a déclaré Eric Anziani, président et COO de Crypto.com.

Il a ajouté que « ce partenariat est un exemple remarquable de la façon dont l’écosystème technologique des Émirats arabes unis prospère, et comment l’intégration des produits d’actifs numériques peut bénéficier aux entreprises et aux consommateurs en facilitant l’accès aux cryptomonnaies, ce qui non seulement encourage l’adoption, mais fait également progresser le développement de notre industrie.»

Un coup de pouce pour l’adoption des cryptomonnaies aux Émirats arabes unis

Les Émirats arabes unis se sont récemment positionnés en tant que hub en pleine croissance pour les actifs numériques, soutenus par des cadres réglementaires favorisant l’innovation blockchain. Le mouvement de Crypto.com s’inscrit dans cette tendance, offrant un accès simplifié aux services de cryptomonnaie dans une région qui adopte rapidement les avancées fintech.

L’intégration de l’application Tawasal Superapp est prévue pour accélérer l’adoption des cryptomonnaies, rendant plus facile pour les résidents des Émirats d’interagir en toute sécurité avec les actifs numériques. « En combinant leurs services et actifs numériques avec nos technologies blockchain, nous réaffirmons notre engagement à fournir des expériences numériques sécurisées, interactives et faciles à utiliser à nos clients », a déclaré Eric Leandri, le PDG de Tawasal.

« En retour, la Tawasal SuperApp est sur le point de fournir à Crypto.com une visibilité sans précédent et d’exposer leurs produits financiers au marché local, élargissant encore leur portée et leur présence », a-t-il ajouté.

Alors que Crypto.com continue d’élargir son empreinte mondiale, son partenariat avec Tawasal marque une étape stratégique pour consolider sa présence au Moyen-Orient. Avec des millions de potentiels utilisateurs ayant accès à sa plateforme, cet accord pourrait être un catalyseur clé pour une adoption plus large des cryptomonnaies dans la région.