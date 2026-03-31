STARTRADER Lance Web STAR : Une Réponse à l’Intensification de la Compétition en Trading Social

Introduction

STARTRADER a récemment lancé Web STAR Copy, une version accessible via navigateur de son service de trading copy. Cette nouveauté, annoncée aujourd’hui par le courtier basé à Dubaï, vise à répondre à la demande croissante des clients de détail en matière de services de trading social.

Lancement de Web STAR Copy

STARTRADER a introduit Web STAR Copy, une version accessible à partir de navigateurs du service de copy trading existant. Ce nouvel outil est désormais disponible sur le portail client de l’entreprise, en complément de son application mobile. Les utilisateurs peuvent choisir entre deux rôles : Fournisseur de signaux, pour ceux souhaitant partager et monétiser leurs stratégies de trading, ou Copieur, pour ceux qui souhaitent répliquer automatiquement les trades d’autres participants sans passer d’ordres manuels.

Une tendance en pleine expansion

Le copy trading attire un nombre croissant de courtiers qui mettent en place des services similaires, une forte demande émanant des clients de détail. Le marché mondial du copy trading est estimé à 2,6 milliards de dollars et continue de se développer. Parallèlement, Brokeree a lancé une API multi-plateforme en mars, permettant aux courtiers d’intégrer le trading social sur MetaTrader, cTrader, et d’autres systèmes propriétaires. Cela illustre la manière dont les fournisseurs d’infrastructure répondent à cette demande croissante.

Visibilité des performances

Les pages de stratégie au sein de Web STAR Copy affichent des données de performance pour chaque Fournisseur de signaux, incluant des rendements historiques, une activité de trading, et le nombre de Copieurs actifs suivant un compte donné. STARTRADER indique que cela offre aux Copieurs une base de données pour choisir les stratégies à suivre, bien que le courtier n’ait pas précisé comment les métriques sont vérifiées ou auditées de manière indépendante.

Un écosystème de trading renforcé

« Web STAR Copy reflète notre volonté de bâtir un écosystème de trading plus connecté, où la transparence et la confiance favorisent une participation à long terme, » a déclaré Peter Karsten, PDG de STARTRADER, lors de l’annonce.

PU Prime, un concurrent actif dans le domaine du copy trading, a positionné le suivi de performance en temps réel et des outils de gestion des risques flexibles comme étant centraux à son offre, témoignant de l’établissement de la transparence des performances comme une attente fondamentale dans ce secteur.

Caractéristiques adaptées aux utilisateurs

Les Copieurs peuvent également ajuster la manière dont les trades sont reproduits en fonction de leurs préférences individuelles, tandis que des paramètres de gestion des risques intégrés permettent de limiter l’exposition et de protéger le capital. Les positions en temps réel, l’historique des transactions et les résumés de partage de bénéfices sont tous accessibles via la même interface, selon les précisions de STARTRADER.

Une offre en constante évolution

STARTRADER a élargi ses fonctionnalités à un rythme soutenu, notamment en proposant du trading 24/5 sur 20 des actions américaines les plus échangées, rejoignant ainsi un groupe de courtiers CFD qui s’efforcent d’étendre leur accès aux actions au-delà des heures de marché standards.

Une accessibilité élargie

Le service de STAR Copy, axé sur le mobile, permettait déjà aux clients de suivre des traders expérimentés et de répliquer des stratégies via l’application STARTRADER, avec un montant d’entrée minimum de 50 $ pour les Copieurs et sans frais supplémentaires en dehors des spreads standards. La version web étend cet accès à ceux qui préfèrent ou nécessitent une interface de bureau, sans introduire de nouvelles structures tarifaires ou comptables.

Conclusion

STARTRADER continue d’évoluer pour offrir aux traders la confiance nécessaire pour interagir avec les marchés de manière structurée et fiable. Le courtier détient des licences actives de cinq régulateurs, dont l’ASIC en Australie et la FSA aux Seychelles, servant à la fois des clients de détail et des partenaires commerciaux à travers les plateformes MetaTrader, l’application STAR et maintenant la fonctionnalité de copy trading basée sur le web.