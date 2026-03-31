Le football argentin brille sur le terrain, mais en dehors, il traverse des moments préoccupants et embarrassants. L’Association du Football Argentin (AFA) a été frappée d’un embargo et son président, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, a été inculpé pour fraude fiscale. Cette affaire génère déjà des répercussions à l’international, à quelques mois seulement de la Coupe du Monde 2026.
Sommaire
Pourquoi l’AFA a-t-elle été poursuivie ?
La décision a été prise par le juge Diego Amarante, qui enquête sur l’AFA pour le crime de « détournement de ressources fiscales et de sécurité sociale« .
Selon la décision du tribunal, l’entité fait face à des réclamations supérieures à 19 milliards de pesos argentins (environ 13 millions de dollars américains) correspondant à des contributions impayées au cours des deux dernières années. De plus, un embargo de 350 millions de pesos a été imposé à l’organisation et à ses principaux dirigeants.
Qui est impliqué dans la fraude fiscale ?
L’affaire ne concerne pas seulement ‘Chiqui’ Tapia, mais également :
- Pablo Toviggino (trésorier)
- Cristian Malaspina (secrétaire général)
- Gustavo Lorenzo (PDG)
- Victor Blanco
La position de Chiqui Tapia et la défense de l’AFA
Quelques jours avant la décision, Claudio Tapia avait déposé un mémoire dans lequel il niait toute responsabilité dans les événements faisant l’objet de l’enquête. Selon sa déclaration, il y a une « absence totale d’intervention » dans les décisions ayant conduit à la plainte. Pour sa part, l’AFA a également publié un communiqué défendant ses actions.
L’organisation a assuré que toutes les déclarations nécessaires avaient été remises et que les paiements avaient été effectués, bien qu’avec des retards, ce qui a engendré des intérêts mais pas de pénalités supplémentaires.
Une dispute avec impact institutionnel
L’affaire a émergé suite à une plainte de la Direction Générale Imposée, qui relève de l’agence fiscale argentine, ce qui a élevé le conflit à un niveau institutionnel.
L’enquête progresse avec moins de trois mois avant le début de la Coupe du Monde 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Il convient de mentionner que l’une des mesures est l’interdiction faite à Tapia et Toviggino de quitter le pays, ce qui pourrait compliquer leur présence au tournoi. Il est probable que cela soit bénéfique pour l’Albiceleste, car il est indéniable qu’à la lumière de ces événements, l’image de la sélection nationale argentine, championne en titre, a été ternie.
Sophie Ducrocher est le symbole d’une cheffe de rédaction qui allie avec brio la finesse de l’éditorialiste et la poigne d’une responsable d’équipe. Brillante, déterminée et dotée d’un esprit analytique affûté, elle est diplômée de la prestigieuse École Supérieure de Journalisme de Paris, une institution qui a façonné de nombreux talents du journalisme français.
À la tête de la rédaction du journal Première Édition, Sophie s’illustre par sa capacité à décortiquer les événements actuels avec perspicacité et un sens critique acéré. Son éditorial hebdomadaire est une référence pour les décideurs, les intellectuels et les passionnés d’analyse politique et sociale. Sophie a gravi les échelons du monde journalistique en s’appuyant sur une éthique de travail rigoureuse et une vision novatrice du métier. En tant que cheffe de rédaction, elle impulse une dynamique d’excellence et d’innovation, encourageant ses équipes à explorer des angles originaux et à produire un contenu de qualité qui fidélise un lectorat exigeant.
Elle incarne le rôle d’une éditorialiste influente et d’une meneuse d’hommes et de femmes avec un leadership naturel et respecté. Son engagement pour le journalisme d’investigation et son intuition pour les sujets d’avant-garde font d’elle une voix incontournable dans le paysage médiatique français.