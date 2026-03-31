Claudio Tapia et l’AFA sous la loupe de la justice argentine pour des accusations de fraude fiscale.

Le football argentin brille sur le terrain, mais en dehors, il traverse des moments préoccupants et embarrassants. L’Association du Football Argentin (AFA) a été frappée d’un embargo et son président, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, a été inculpé pour fraude fiscale. Cette affaire génère déjà des répercussions à l’international, à quelques mois seulement de la Coupe du Monde 2026.

Pourquoi l’AFA a-t-elle été poursuivie ?

La décision a été prise par le juge Diego Amarante, qui enquête sur l’AFA pour le crime de « détournement de ressources fiscales et de sécurité sociale« .

Selon la décision du tribunal, l’entité fait face à des réclamations supérieures à 19 milliards de pesos argentins (environ 13 millions de dollars américains) correspondant à des contributions impayées au cours des deux dernières années. De plus, un embargo de 350 millions de pesos a été imposé à l’organisation et à ses principaux dirigeants.

Qui est impliqué dans la fraude fiscale ?

L’affaire ne concerne pas seulement ‘Chiqui’ Tapia, mais également :

Pablo Toviggino (trésorier)

Cristian Malaspina (secrétaire général)

Gustavo Lorenzo (PDG)

Victor Blanco

La position de Chiqui Tapia et la défense de l’AFA

Quelques jours avant la décision, Claudio Tapia avait déposé un mémoire dans lequel il niait toute responsabilité dans les événements faisant l’objet de l’enquête. Selon sa déclaration, il y a une « absence totale d’intervention » dans les décisions ayant conduit à la plainte. Pour sa part, l’AFA a également publié un communiqué défendant ses actions.

L’organisation a assuré que toutes les déclarations nécessaires avaient été remises et que les paiements avaient été effectués, bien qu’avec des retards, ce qui a engendré des intérêts mais pas de pénalités supplémentaires.

Une dispute avec impact institutionnel

L’affaire a émergé suite à une plainte de la Direction Générale Imposée, qui relève de l’agence fiscale argentine, ce qui a élevé le conflit à un niveau institutionnel.

L’enquête progresse avec moins de trois mois avant le début de la Coupe du Monde 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Il convient de mentionner que l’une des mesures est l’interdiction faite à Tapia et Toviggino de quitter le pays, ce qui pourrait compliquer leur présence au tournoi. Il est probable que cela soit bénéfique pour l’Albiceleste, car il est indéniable qu’à la lumière de ces événements, l’image de la sélection nationale argentine, championne en titre, a été ternie.