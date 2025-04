PU Prime s’associe à la Fédération argentine de football en vue de la Coupe du Monde 2026

PU Prime devient sponsor régional officiel de l’AFA

La société de trading mondial, PU Prime, a été désignée aujourd’hui comme le sponsor régional officiel de l’Association Argentine de Football (AFA). Cet accord vise à renforcer la présence de PU Prime sur des marchés internationaux clés, notamment au Canada, qui coaccueillera la Coupe du Monde 2026 avec les États-Unis et le Mexique.

Des droits marketing étendus

Selon l’annonce de l’entreprise, cet accord accorde à PU Prime des droits marketing considérables, comprenant des concours exclusifs, des campagnes promotionnelles et des collaborations de branding avec l’équipe nationale de football d’Argentine. De plus, la société bénéficiera d’un accès VIP et de paquets d’hospitalité, offrant une plateforme d’engagement unique pour ses clients et ses fans. À l’approche de la Coupe du Monde 2026, l’AFA considère le Canada et les États-Unis comme des territoires clés pour renforcer son image à l’échelle mondiale.

Un partenariat prometteur

« Avec la Coupe du Monde dans moins de 15 mois, l’excitation commence déjà à monter. Nous espérons que cet accord avec PU Prime fournira aux deux parties une collaboration précieuse, durable et mutuellement bénéfique », a ajouté le président de l’AFA, Claudio Fabián Tapia. « Nous continuons à travailler avec des partenaires stratégiques qui partagent nos principes tant sur le terrain qu’en dehors, et nous sommes donc ravis de continuer à développer des territoires stratégiques tels que le Canada et les États-Unis. »

Ce partenariat devrait offrir une visibilité significative à PU Prime, notamment au Canada, où la popularité du football augmente à l’approche de la Coupe du Monde. Fondée en 1893, l’Association Argentine de Football est l’une des plus anciennes fédérations de football au monde, avec plusieurs victoires en Coupe du Monde à son actif. Sur le réseau X (anciennement Twitter), le club compte plus de 6 millions de followers.

Plus tôt ce mois-ci, Admirals (anciennement Admiral Markets) a vendu son unité australienne à PU Prime. Grâce à cette acquisition, PU Prime a obtenu une licence de services financiers australiens (AFS). Fondée en 2015, l’entreprise détient également des licences opérationnelles à l’île Maurice, aux Seychelles et en Afrique du Sud.

