Membre ancien du conseil d’administration de Cinkciarz.pl arrêté pour trois mois dans une enquête sur une fraude présumée de 12 millions de dollars

Arrestation de Robert Górny dans une affaire de fraude à 12 millions de dollars

Un tribunal polonais a ordonné la détention de Robert Górny, ancien membre du conseil d’administration de l’échange de devises en ligne Cinkciarz.pl, dans le cadre d’une enquête frauduleuse de plus en plus vaste qui implique également le président de la société, Marcin Pióro. Górny, actuellement à l’étranger, n’a pas fait l’objet d’une détention temporaire.

Détention et accusations

Le Tribunal régional de Poznań a approuvé la demande du procureur pour une arrestation temporaire le 12 mars 2025, après que Górny a été appréhendé par des agents du Bureau central d’enquête et du Bureau central de lutte contre la cybercriminalité, en collaboration avec la police. Les procureurs accusent Górny d’avoir participé à un système frauduleux qui aurait trompé de nombreuses personnes, entraînant des pertes financières dépassant 49 millions de zlotys polonais (environ 12 millions de dollars).

Selon le Bureau régional du procureur de Poznań, le suspect aurait trompé ses clients sur des aspects clés des contrats établis via l’application mobile Cinkciarz.pl, notamment la destination réelle des fonds collectés auprès des victimes à travers des services d’échange de devises et de paiement. L’enquête indique que ces fonds auraient été détournés pour financer les activités opérationnelles de sociétés appartenant au groupe Conotoxia Holding au lieu d’être utilisés à leurs fins initiales.

Charges contre le président de Cinkciarz.pl

Le président du conseil de gestion de Cinkciarz.pl, Marcin Pióro, fait également face à des accusations. Le procureur a pris la décision de lui imputer des charges de fraude, bien qu’aucune action procédurale n’ait encore été entreprise à son encontre en raison de sa présence à l’étranger. Si les deux suspects sont reconnus coupables, ils pourraient être condamnés à des peines allant jusqu’à 25 ans de prison.

Cette affaire survient dans le sillage de la décision d’octobre de l’Autorité polonaise de supervision financière (KNF) de retirer à Conotoxia, une société détenue par Cinkciarz.pl, sa licence de services de paiement. Avant cette décision, plusieurs clients avaient exprimé des plaintes concernant des retards dans les transactions de change et les transferts d’argent.

Au mois de janvier 2025, environ 1 200 clients affectés de Cinkciarz.pl avaient déposé des plaintes auprès du bureau du procureur. En décembre, les procureurs avaient bloqué 328 comptes bancaires appartenant à la société. Le bureau du procureur de Poznań a qualifié l’affaire de « développante », suggérant que d’autres actions pourraient suivre au fur et à mesure de l’avancement de l’enquête.