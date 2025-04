L’ancien PDG de SafeMoon sous le feu des accusations de fraude alors que le DOJ poursuit son enquête

Un Procès Clé pour l’Ex-CEO de SafeMoon

Braden Karony, ancien PDG de SafeMoon, se retrouve face à des accusations de fraude liées à l’effondrement du token, malgré les tentatives du département de la justice de réduire les poursuites en matière de crypto-monnaies. Son procès, prévu pour mai, pourrait déterminer si la nouvelle approche du DOJ protègera les dirigeants des accusations passées.

Une Décision de Continuer les Poursuites

Le bureau du procureur américain John Durham, de l’est de New York, a décidé de poursuivre l’affaire contre Karony. Cette décision a été prise après un mémorandum du procureur général adjoint Todd Blanche, qui suggérait que le DOJ pourrait arrêter de poursuivre les affaires liées aux crypto-monnaies basées sur une approche de « régulation par la poursuite ».

Des Accusations Graves et une Défense Contestée

Karony fait face à des accusations de conspiration en vue de commettre une fraude sur valeurs mobilières, fraude par fil et blanchiment d’argent. Les procureurs affirment qu’il a détourné des millions de dollars en tokens SFM entre 2021 et 2022. Bien qu’il ait plaidé non coupable, il est actuellement en liberté sous caution de 3 millions de dollars depuis février. Son équipe de défense a demandé le report de son procès, évoquant une évolution dans la réglementation des crypto-actifs sous la présidence de Donald Trump, qui pourrait remettre en question la nature des actifs comme SafeMoon.

Depuis l’arrivée au pouvoir de Trump, la SEC et le DOJ ont assoupli leur approche d’application des lois sur les crypto-monnaies. La SEC, sous la direction par intérim de Mark Uyeda, a abandonné plusieurs affaires de grande envergure contre Ripple Labs, Coinbase et Kraken, et a mis en place un groupe de travail pour clarifier la réglementation sur les actifs numériques.

Le cas de Karony se poursuit, et bien que d’autres affaires aient été abandonnées ou suspendues, celle de SafeMoon reste active, soulevant des interrogations sur l’avenir des poursuites en matière de crypto-monnaies dans le climat actuel.

L’année dernière, la SEC a porté des accusations contre SafeMoon, son fondateur Kyle Nagy, SafeMoon US et les hauts dirigeants de l’entreprise, Karony et Thomas Smith, révélant un stratagème frauduleux lié à la vente non enregistrée du SFM, une crypto-monnaie promettant des rendements substantiels aux investisseurs.

