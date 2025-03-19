Ancien MD de Citi Fort de 30 Ans d’Expérience Lance une Société de Trading Proposant 350 000 $ Annuels aux Meilleurs Traders

Une nouvelle société de trading se lance sur le marché

La société de trading prop, Upside Funding, vient de faire son entrée sur le marché. Bien qu’elle propose un environnement de trading simulé comme de nombreuses autres entreprises, deux éléments la distinguent. Tout d’abord, après avoir complété le processus d’évaluation, vous pouvez devenir trader avec un vrai salaire annuel. Ensuite, le projet est soutenu par Charles Finkelstein, qui a travaillé pendant 30 ans sur le desk de trading de Citi, depuis des bureaux à Hong Kong, en Australie et à Londres.

Lancement de la société de trading par un ancien directeur de Citi

Ce mois-ci, Finkelstein, qui a été associé à la banque d’investissement Citi de 1990 à 2023, a fondé sa propre société de trading prop, offrant jusqu’à 90 % de partage des bénéfices, la plateforme cTrader, et un soutien de la part du courtier régulé Purple Trading.

« Après des décennies dans le trading institutionnel, nous avons réalisé que le plus grand manque dans le trading propriétaire n’était pas seulement le capital, mais également l’accompagnement », a déclaré Finkelstein. « La plupart des entreprises donnent de l’argent aux traders et les laissent démerder. Nous faisons les choses différemment. »

Selon le matériel promotionnel de l’entreprise, les clients peuvent s’attendre à des mentorats en tête-à-tête avec le PDG, qui partage ses connaissances et son expérience acquises durant ses années chez Citi. Pendant plus de la moitié de ce temps, il a été Trésorier pays chez Citi Australie et Responsable du Trésor des risques G10 pour la région APAC.

« Nous accompagnons les traders, les aidons à faire croître leur capital, et même à obtenir un emploi à plein temps », a-t-il ajouté.

Du démo au travail pour une société de trading prop

La marque est gérée par Upside Funding Limited, enregistrée à Hong Kong. L’entreprise reconnaît qu’elle ne fournit pas de services de courtage, qu’elle n’accepte pas de dépôts clients, et qu’elle ne trade pas d’actifs réels pour le compte des traders.

« Toutes les activités de trading effectuées à travers notre plateforme durant la phase d’évaluation se déroulent dans un environnement de trading simulé, » indique le site web. « Les fonds alloués lors de ces évaluations sont entièrement virtuels, n’ont aucune valeur monétaire réelle, et ne peuvent pas être retirés ou convertis en actifs réels. »

Le fait que le trading durant les défis, commençant à 49 $, se réalise dans un environnement de démonstration n’est pas une nouveauté dans l’industrie du trading prop. Ce qui pourrait distinguer l’offre de cette entreprise des dizaines d’autres est qu’elle propose un emploi à ses clients les plus rentables.

Si vous atteignez le niveau maximum de compte financé, vous pouvez potentiellement vous qualifier pour un poste à plein temps chez Upside Funding Limited avec un salaire allant jusqu’à 350 000 $.

Pour l’instant, l’offre semble intéressante, principalement en raison du soutien d’anciens vétérans de l’industrie du trading et de la possibilité d’obtenir un emploi en tant que trader prop. Cependant, le temps dira si l’entreprise peut maintenir sa position sur un marché de plus en plus concurrentiel et difficile, d’autant plus que l’année dernière, entre 80 et 100 sociétés de trading prop ont disparu du marché.