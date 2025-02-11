Les pertes dues à la fraude crypto chutent, mais les piratages augmentent de 17 % en 2024.

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Un marché de la cryptomonnaie en pleine expansion, mais un déclin des activités illicites Bien que le marché des cryptomonnaies ait connu une croissance spectaculaire, atteignant un volume de transactions de 10,6 billions de dollars, les activités illicites liées aux cryptomonnaies ont connu une baisse significative en 2024. En effet, le volume des transactions illicites…

Un marché de la cryptomonnaie en pleine expansion, mais un déclin des activités illicites

Bien que le marché des cryptomonnaies ait connu une croissance spectaculaire, atteignant un volume de transactions de 10,6 billions de dollars, les activités illicites liées aux cryptomonnaies ont connu une baisse significative en 2024. En effet, le volume des transactions illicites est estimé à 45 milliards de dollars, représentant seulement 0,4 % des flux totaux de cryptomonnaies.

Une analyse des activités criminelles dans le secteur des cryptomonnaies

Ces conclusions proviennent du dernier rapport de TRM Labs sur la criminalité liée aux cryptomonnaies, qui révèle que les attaques par ransomware ont atteint des niveaux records l’année dernière. Les cybercriminels nord-coréens ont ainsi volé près de 800 millions de dollars, tandis que les escroqueries financières ont généré des milliards.

En ce qui concerne le volume illicite de 2023, il avait d’abord été estimé à 34,8 milliards de dollars, avant d’être ajusté à 58,7 milliards de dollars, ce qui représente une révision des plus de 69 %. Si 2024 suit le même schéma, le chiffre final pourrait dépasser les 75 milliards de dollars, soulignant la difficulté de suivre la criminalité dans le secteur en temps réel.

La blockchain TRON est restée la préférée des acteurs illicites, facilitant 58 % des flux criminels de cryptomonnaies. Cependant, ce réseau a également connu une forte baisse, avec des transactions illicites en chute de 6 milliards de dollars. Cette réduction résulte en grande partie d’efforts d’application de la loi ciblés, notamment le gel de plus de 130 millions de dollars d’actifs illicites par l’intermédiaire de l’unité de lutte contre le crime financier T3.

Les ransomwares au cœur du paysage criminel

Les ransomwares représentent l’une des crimes en pleine expansion dans le domaine des cryptomonnaies en 2024. Les attaquants ont lancé 5 635 incidents de ransomware publiquement signalés, dépassant ainsi les 5 223 attaques record de 2023. Les piratages de cryptomonnaies ont abouti à des pertes de 2,2 milliards de dollars en fonds volés, en hausse de 17 % par rapport à l’année précédente. Les protocoles de finance décentralisée (DeFi) restent des cibles privilégiées, avec une taille moyenne des piratages de 14 millions de dollars.

Néanmoins, aucun autre acteur n’a eu un impact plus significatif sur le vol de cryptomonnaies que la Corée du Nord. Les hackers nord-coréens ont volé près de 800 millions de dollars, représentant 35 % de tous les fonds de cryptomonnaies volés. Leurs opérations cybercriminelles, connues pour cibler les clés privées et les phrases de récupération, dépassent en sophistication et en ampleur les autres menaces.

Bien que les pertes liées à la fraude aient chuté de 40 % d’une année sur l’autre pour atteindre 10,7 milliards de dollars, elles représentent toujours une part significative des crimes en cryptomonnaie. Les escroqueries de type “pig butchering”, où les victimes sont manipulées pour effectuer des investissements frauduleux, ont représenté au moins 2,5 milliards de dollars, enregistrant une baisse de 58 % par rapport à 2023.