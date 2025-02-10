Tout ce que vous devez savoir sur le Toyota Urban Cruiser, le nouveau SUV qui s’ajoute à la famille C-HR et RAV4 et qui arrive cette année !

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Introduction Le Toyota Urban Cruiser fait son grand retour dans le segment des SUV. Après une première tentative peu réussie en 2009, le constructeur japonais présente un modèle entièrement repensé, alliant electricité et praticité. Ce nouveau SUV, développé en collaboration avec Suzuki, vise à séduire les conducteurs européens en quête d’un véhicule utilitaire moderne. Un…

Introduction

Le Toyota Urban Cruiser fait son grand retour dans le segment des SUV. Après une première tentative peu réussie en 2009, le constructeur japonais présente un modèle entièrement repensé, alliant electricité et praticité. Ce nouveau SUV, développé en collaboration avec Suzuki, vise à séduire les conducteurs européens en quête d’un véhicule utilitaire moderne.

Un design repensé et un intérieur modulable

Le nouveau Toyota Urban Cruiser mesure 4,29 mètres de long, ce qui le positionne légèrement au-dessus du Yaris Cross. Avec sa largeur de 1,80 mètres et sa hauteur de 1,64 mètres, il offre une silhouette robuste tout en garantissant une posture de conduite élevée. Les ingénieurs de Toyota ont mis l’accent sur la fonctionnalité de l’habitacle, en concevant des portes avec des tirants cachés, favorisant l’accès et le confort.

À l’intérieur, le SUV est doté de sièges arrière qui se déplacent sur 16 centimètres, permettant d’augmenter tant l’espace habitable que le volume du coffre selon les besoins. Les sièges avant, plus étroits, disposent de renforts latéraux pour une expérience de conduite sportive. En ce qui concerne la technologie, deux écrans tactiles de 10 pouces viennent agrémenter le tableau de bord, assurant un accès intuitif au système d’infodivertissement.

Une motorisation électrique prometteuse

Bâti sur une nouvelle plateforme électrique, le Toyota Urban Cruiser sera proposé avec deux options de batteries basées sur la technologie LFP (lithium-phosphate de fer), garantissant un accès à la mobilité électrique. Le modèle d’entrée de gamme sera équipé d’une batterie de 49 kWh couplée à un moteur de 106 kW (144 ch), tandis que le modèle supérieur bénéficiera d’une batterie de 61 kWh, fournissant jusqu’à 184 ch grâce à une transmission intégrale.

Ce modèle se distingue également par sa capacité à s’adapter aux différentes conditions de conduite, incluant un mode neige et un système de contrôle de traction avancé. De plus, tous les Urban Cruiser seront équipés de nombreux systèmes de sécurité et d’assistance à la conduite, rejoignant la tendance vers des véhicules de plus en plus sécurisés.

Le Toyota Urban Cruiser, qui devrait arriver sur le marché cet été, s’annonce comme un concurrent sérieux dans le segment des SUV compacts électriques, alors que Toyota espère en récolter les fruits d’un succès commercial.