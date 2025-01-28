Le Volvo EX30, véritable aventurier tout-terrain, se dévoilera le 10 février.

Le constructeur suédois Volvo se prépare à élargir sa gamme avec l’arrivée d’un nouveau modèle : le Volvo EX30 Cross Country. Cette variante, qui promet un design inspiré du tout-terrain, sera dévoilée en direct le 10 février. Cette annonce s’inscrit dans un plan plus large de renouvellement de la marque pour les années à venir.

L’électrique pour l’aventure

Le modèle de production attendu ressemble probablement à celui présenté par Volvo en 2023, avec un look plus robuste, inspiré du tout-terrain. Des éléments spécifiques comme une calandre noire et des inserts sur le hayon, des passages de roues plus larges et des pneus tout terrain sont également attendus. Ces pneus pourraient même être disponibles dans le cadre d’un package spécial.





2025 Volvo EX30 Cross Country

Le Cross Country pourrait également avoir une garde au sol légèrement rehaussée et des modes de conduite uniques au sein de la gamme. Il ne devrait y avoir aucun changement significatif au niveau de la motorisation, le modèle EX30 restant disponible avec des batteries de 51 et 69 kWh et des moteurs de 272 PS et 428 PS.

Des nouvelles pour tous les modèles Volvo

Le modèle EX30 Cross Country n’est pas la seule nouveauté à venir chez Volvo. Le constructeur suédois a prévu une série de mises à jour pour plusieurs modèles, notamment le XC40, EX40, EC40, S60, V60, V60 Cross Country, V90 et V90 Cross Country. Les améliorations visent deux axes majeurs : un système d’infodivertissement plus rapide et une expérience de charge simplifiée pour les modèles électriques.

La nouvelle génération du système d’infodivertissement Volvo Car UX a été conçue pour offrir une interaction plus intuitive et personnalisée. Basée sur des données réelles et des retours clients, la plateforme présente un design repensé et une fonctionnalité intégrée avec les services Google. Les cartes, les médias et le téléphone sont désormais accessibles depuis l’écran d’accueil, tandis qu’une barre contextuelle s’adapte aux besoins du conducteur.

Le tableau de bord a également été mis à jour pour une navigation plus claire et plus détaillée. Ce système sera disponible sur tous les modèles mentionnés, ainsi que sur les véhicules Volvo existants via des mises à jour à distance.

De plus, la nouvelle plateforme Snapdragon Cockpit – développée en collaboration avec Qualcomm Technologies – rendra le système d’infodivertissement Volvo (y compris celui de l’EX90) plus rapide et réactif, améliorant ainsi la fluidité et réduisant les distractions.

Cependant, le changement le plus significatif est l’introduction de la fonctionnalité Plug & Charge pour les EX30, EX40 et EC40. Pour commencer la charge, il suffit de brancher le câble, le système identifiant automatiquement la voiture et s’occupant de l’authentification et du paiement sans intervention supplémentaire.