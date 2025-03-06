Un Regard Précoce sur le Volvo EX60 : Découvrez les Premières Impressions!

Volvo continue de susciter l’intérêt avec l’annonce de ses nouveaux modèles. Après avoir dévoilé l’ES90, un véhicule qui combine le confort d’une berline avec la praticité d’un SUV, la marque suédoise a également éveillé la curiosité à propos de l’EX60, un crossover électrique dont les premières images ont été présentées lors de son récent événement de révélation.

L’ES90 et l’EX60 : une révélation attendue

Hier, nous avons enfin eu un aperçu de l’ES90, un pseudo-salon doté d’une malle pratique et d’une garde au sol plus élevée typique d’un SUV. Toutefois, Volvo a révélé plus que cela en lançant également un teaser pour l’EX60. À la marque 24:55 de la vidéo ci-dessous, ce crossover électrique fait une apparition « accidentelle » dans un studio de modelage, récompensant ainsi ceux qui ont pris le temps de regarder l’événement de présentation dans son intégralité.

Des caractéristiques innovantes pour le futur modèle

C’est manifestement un coup stratégique de la part des Suédois pour créer un engouement autour de ce futur produit. L’EX60 semble correspondre aux attentes, présentant un hayon vertical et des feux arrière verticaux évoquant ses prédécesseurs tels que l’EX30, l’ES90 et l’EX90. De plus, l’EM90, un minivan électrique commercialisé en Chine, arbore également des LED sur les côtés du verre arrière.

Déjà annoncé en septembre dernier, l’EX60 sera le premier modèle de production de la marque à reposer sur la plateforme SPA3, une évolution de l’architecture SPA2 qui a servi de base à des véhicules tels que l’ES90 et l’EX90. Cette nouvelle plateforme devrait introduire « plusieurs mises à niveau clés », incluant une puissance de calcul accrue et une plus grande modularité.

Volvo affirme que la SPA3 permettra de concevoir des véhicules plus petits que l’EX30 et plus grands que l’EX90, si la décision d’élargir sa gamme est prise. De plus, cette plateforme a été conçue exclusivement pour des véhicules électriques, supprimant ainsi « les vieilles contraintes du moteur à combustion », selon les dires d’Anders Bell, responsable de l’ingénierie de l’entreprise. Il a également ajouté que la SPA3 est entièrement développée par Volvo, sans lien avec sa maison mère Geely.

Une première présentation de l’EX60 a été faite le mois dernier dans un teaser générique, accompagnée de plusieurs nouveaux produits actuellement en cours de développement. Deux autres modèles, encore inconnus, reposant sur l’architecture SPA3 suivront. Pendant ce temps, les tests de prototypes de l’EX60 commenceront cette année avant le lancement du modèle de production prévu pour 2026. L’EX60 a des attentes élevées à remplir, étant donné que le XC60 alimenté au gaz a régulièrement été le modèle le plus vendu de l’entreprise ces dernières années.