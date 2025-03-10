Volvo poursuit sa spectaculaire révélation de nouveaux modèles : découvrez le SUV qui saura vous séduire.

Volvo dévoile son nouveau modèle électrique : l’ES90 et ses promesses d’innovation

Dans la foulée de la présentation du nouveau Volvo ES90, la marque suédoise laisse entrevoir un futur modèle intrigant : l’EX60. Ce SUV entièrement électrique s’annonce comme une alternative à l’XC60, récemment lancé sur le marché. Examinons de plus près ce qui a été révélé lors de cette présentation en streaming.

Une découverte fascinante dans une vidéo de présentation

Il y a quelques jours, Volvo a présenté son tout nouveau modèle électrique, l’ES90, qui s’ajoute à la gamme existante de la berline S90. Cette annonce a été accompagnée d’un événement en streaming, dont toutes les informations n’ont pas été largement diffusées. Un détail a cependant retenu l’attention des amateurs d’automobile : à environ 25 minutes de la diffusion, une femme a brièvement ouvert une porte révélant un modèle en argile partiellement recouvert. Bien que cette vue n’ait duré qu’un instant, elle a permis d’apercevoir une silhouette arrière intrigante, similaire à celle du dernier EX90, laissant penser qu’il s’agit de l’EX60.

Un SUV à découvrir d’ici 2026

Le prochain EX60, en tant que frère du nouvel ES90, adopte un langage de design qui évoque des éléments familiers, notamment des feux arrière verticaux qui rappellent ceux de son prédécesseur. Bien que le modèle soit encore en phase de développement, des détails comme un pare-chocs noir en plastique contrastant, accompagne un style SUV distinctif.

Volvo n’a pas encore communiqué d’informations précises sur cette nouvelle addition à sa gamme. Cependant, lors de la présentation des résultats économiques pour 2024, la marque a annoncé que les premiers prototypes de l’EX60 étaient déjà en cours de tests. De plus, le modèle sera construit sur une nouvelle plateforme Geely, nommée SPA3, conçue pour réduire considérablement les coûts de production.

L’anticipation autour du nouveau SUV de Volvo continue de croître, et les fans espèrent des mises à jour supplémentaires sur son développement dans les mois à venir, alors que son lancement est prévu pour 2026.