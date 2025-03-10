Ford Investit des Milliards pour Restructurer son Avenir en Europe.

Ford Motor Company a annoncé lundi un investissement massif pour transformer ses opérations en Europe. La marque automobile entend ainsi réduire ses coûts et renforcer sa compétitivité sur le continent.

Un investissement de 4,4 milliards d’euros

Ce montant, soit 4,4 milliards d’euros (environ 4,8 milliards de dollars au taux de change actuel), sera partiellement dédié à la réduction des activités des installations de Ford-Werke. La filiale allemande utilisera également ces fonds pour un plan « pluriannuel » visant à soutenir ses efforts de restructuration en cours.

« Pour réussir en Europe à long terme, nous devons continuer à simplifier nos structures, réduire nos coûts et accroître notre efficacité », a déclaré John Lawler, vice-président de Ford Motor Company.

Un futur incertain pour Ford-Werke

Ce nouvel investissement remplace la déclaration de patronage de Ford en Allemagne, une démarche où une entreprise américaine garantit les obligations d’une filiale allemande. Selon IG Metall, le plus grand syndicat allemand, cette nouvelle déclaration pourrait permettre à Ford-Werke de faire faillite dans les années à venir.

« L’objectif est de mettre la pression sur le comité d’entreprise de la manière la plus désagréable possible pour qu’il accepte les changements d’opération prévus », a déclaré le syndicat dans un communiqué traduit. IG Metall précise que le constructeur automobile envisage de supprimer 2 900 postes dans son usine de Cologne, bien que Ford ne puisse pas procéder à ces licenciements avant 2032.

Un besoin urgent de redressement

Ford doit agir rapidement pour redresser la situation en Europe. En 2024, l’entreprise a enregistré une chute significative de ses ventes, avec 87 174 voitures de moins vendues qu’en 2023. Sa part de marché a également diminué, passant de 4,0 à 3,3 %.

Cette perte de performance n’est pas surprenante ; Ford a arrêté la production de ses modèles emblématiques tels que la Mondeo, la Fiesta et la Ka, avec le Focus également en voie de disparition. Actuellement, la Mustang est le seul modèle de voiture proposé par Ford, les autres véhicules étant des crossovers, SUV ou utilitaires.

Ford propose également deux véhicules électriques en Europe, mais ceux-ci sont étroitement liés aux produits Volkswagen avec lesquels ils partagent une plateforme. De plus, la part de marché des véhicules électriques a chuté en Europe l’année dernière, ce qui n’a pas aidé l’entreprise.