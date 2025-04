Dacia révèle ses ambitions pour 2025 après une année 2024 fulgurante.

Le constructeur automobile Dacia continue d’afficher des résultats solides. En 2024, la marque a enregistré une augmentation de ses ventes, avec la Sandero s’imposant comme la voiture la plus vendue en Europe. Le marché français et européen attend avec impatience les prochaines innovations de Dacia, en particulier avec l’arrivée du nouveau modèle Bigster en 2025.

Dacia, une marque en pleine expansion

Cette année, Dacia a enregistré 676 340 ventes, soit une hausse de 2,7 %, marquant un jalon significatif avec plus de 9 millions de véhicules vendus depuis 2004. En Europe, sa part de marché dans le secteur privé s’élève à 8,2 %, consolidant sa position sur le podium européen pour la quatrième année consécutive.

La Sandero, qui devrait être couronnée meilleure vente en Europe dans quelques jours, est devenue la première Dacia à franchir la barre des 300 000 ventes en un an. Le PDG de Dacia, Denis Le Vot, a également annoncé qu’une version électrique de la Sandero est prévue pour 2027 ou 2028.

Les plans de Dacia pour 2025

Le modèle phare pour Dacia est désormais le Bigster, qui sera disponible dans les concessions au printemps 2025. La marque envisage de maintenir son positionnement sur le créneau du meilleur rapport qualité-prix, avec des prix débutant à 24 995 £ pour les versions essence. Dacia prévoit d’introduire une gamme de motorisations hybrides, dont l’hybride 140 pour le Jogger et le Duster, ainsi que l’hybride 155 pour le Bigster.

En parallèle, Dacia reste engagée dans le rallye Dakar et le Championnat du monde de Rally-Raid, avec l’ambition de continuer à démontrer sa robustesse et son caractère aventurier sur les terrains les plus difficiles. Les résultats de 2024 témoignent d’une confiance croissante des clients envers la marque et renforcent sa stratégie d’accessibilité face à la concurrence.