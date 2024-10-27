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Peugeot 2008 Hybrid 136 : analyse des économies de carburant face au modèle précédent PureTech 130

Rédaction :Antoine Blondain

Le Peugeot 2008 Hybrid 136 offre une alternative plus économe en carburant par rapport au modèle précédent PureTech 130. Dans cet article, nous allons analyser en détail les économies de carburant réalisées grâce à cette évolution technologique.

Évolution vers l’hybridation pour la Peugeot 2008

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Consommation sur route et autoroute

Économie globale de consommation

Comparaison des données de consommation

PureTech 130Hybrid 136
Consommation ville8,3 l/100 km5,5 l/100 km
Consommation route7,1 l/100 km5,7 l/100 km
Consommation autoroute7,9 l/100 km7,2 l/100 km
Consommation moyenne7,7 l/100 km5,9 l/100 km

Coût et perspectives

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