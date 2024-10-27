Peugeot 2008 Hybrid 136 : analyse des économies de carburant face au modèle précédent PureTech 130

Le Peugeot 2008 Hybrid 136 offre une alternative plus économe en carburant par rapport au modèle précédent PureTech 130. Dans cet article, nous allons analyser en détail les économies de carburant réalisées grâce à cette évolution technologique.
Sommaire
Évolution vers l’hybridation pour la Peugeot 2008
Performances améliorées : consommation en milieu urbain
Consommation sur route et autoroute
Économie globale de consommation
Comparaison des données de consommation
|PureTech 130
|Hybrid 136
|Consommation ville
|8,3 l/100 km
|5,5 l/100 km
|Consommation route
|7,1 l/100 km
|5,7 l/100 km
|Consommation autoroute
|7,9 l/100 km
|7,2 l/100 km
|Consommation moyenne
|7,7 l/100 km
|5,9 l/100 km
Coût et perspectives
Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux.
Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!