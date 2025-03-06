Guide d’achat du Peugeot 2008 : à la recherche du moteur et de la finition idéaux pour le SUV français.

Le Peugeot 2008 : Un SUV en pleine évolution

Le Peugeot 2008, iconique modèle du constructeur français, célèbre cette année ses douze ans d’existence. Avec deux générations déjà sur le marché, il s’est imposé comme un acteur incontournable du segment des B-SUV. Fabriqué en partie à Vigo, il propose aujourd’hui une gamme de moteurs diversifiée, y compris des versions hybrides et électriques. Cet article vise à évaluer le meilleur moteur et les options disponibles pour ce SUV prisé.

Design et intérieur : Une mise à jour réussie

Le Peugeot 2008 a bénéficié d’une mise à jour significative il y a deux ans, avec un nouveau design axé sur l’avant du véhicule. La calandre frappante peut être peinte dans la couleur de la carrosserie, tandis que les phares LED sont stylisés en forme de « griffes ». Notre modèle de test est un 2008 GT, l’équipement le plus complet, arborant une teinte « Bleu Obsession » métallisé, ainsi que des jantes « Karakoy » de 17 pouces.

À l’intérieur, le 2008 ne déçoit pas. Les matériaux utilisés pour le tableau de bord surpassent la moyenne de sa catégorie. Les sièges, spacieux et bien maintenus, reflètent une qualité digne de modèles supérieurs, tandis que le poste de conduite, connu sous le nom de i-Cockpit, nécessite une adaptation. La visibilité est optimale avec le siège placé en hauteur, mais les conducteurs aimant un style de conduite plus bas pourront rencontrer quelques difficultés pour visualiser entièrement le tableau de bord.

Performances et motorisations

Notre modèle de test, le Peugeot E-2008, est équipé d’un moteur électrique de 115 kW (156 CV) associé à une batterie de 54 kWh. La première chose qui frappe lors de la conduite est le silence du moteur, offrant une expérience de conduite sereine et confortable. En ville, la récupération d’énergie lors du relâchement de l’accélérateur permet de réduire l’utilisation du frein.

En dehors des zones urbaines, le moteur réagit bien, et sur autoroute, il maintient une vitesse de 120 km/h sans difficulté. Cependant, le poids supplémentaire de l’E-2008, en comparaison avec les versions à combustion, est perceptible lors des virages. Concernant l’autonomie, nous avons obtenu un maximum de 340 kilomètres en conditions réelles, un chiffre qui peut descendre à 250 kilomètres sur autoroute.

Quel moteur pour le Peugeot 2008 ?

Choisir le moteur idéal pour le Peugeot 2008 n’est pas une tâche facile, chaque option présentant ses avantages. Pour ceux intéressés par le modèle électrique, l’E-2008 est recommandé, offrant une autonomie accrue pour seulement 1 000 euros de plus que la version standard. En revanche, pour les utilisateurs ne nécessitant pas la carte écologique, la version essence de 100 CV se révèle être une option viable.

Équipements et alternatives

La gamme du Peugeot 2008 propose trois finitions : Style, Allure et GT. Le saut de prix entre la finition de base et la version intermédiaire Allure, à 1 500 euros, est justifié par des équipements supplémentaires. Chaque finition peut être associée aux différentes motorisations disponibles.

Face aux rivaux du marché, le Peugeot 2008 doit composer avec une concurrence solide, notamment au sein du groupe Stellantis et au-delà, avec des modèles tels que le Ford Puma Gen-E, le Kia EV3, et le Hyundai Kona, chacun sortant avec des caractéristiques et des prix variés. Le choix d’un SUV comme le Peugeot 2008 dépendra donc de l’équilibre recherché entre performances, confort et budget.