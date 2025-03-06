Ne Sous-estimez Pas la Cadillac CT5-V : Analyse Approfondie.

Rédaction :Antoine Blondain

Le Cadillac CT5-V séduit par son moteur suralimenté et sa transmission manuelle à six vitesses, mais un modèle souvent négligé entre le CT5 standard et le Blackwing est le CT5-V, une voiture de performance solide qui mérite plus d’attention.

Performances et Caractéristiques

Le CT5-V est équipé d’un puissant moteur V6 de 3,0 litres à double turbo, accompagné du Magnetic Ride Control et, grâce à quelques améliorations pour 2025, d’un intérieur haut de gamme intégrant la technologie d’infodivertissement la plus récente de Cadillac. À partir de 58 390 $, c’est une affaire très intéressante sur le marché des performances.

Caractéristiques RapidesCadillac CT5-V 2025
MoteurV6 de 3,0 litres avec double turbo
Puissance360 chevaux / 450 lb-pi
0 à 100 km/h4,6 secondes
Poids

1 800 kg

Prix de base / Testé

58 390 $ / 70 255 $

Maniabilité et Confort

Muni d’une plateforme Alpha, le CT5-V se distingue par sa réactivité dans les virages. Bien qu’il y ait une légère inclinaison de la carrosserie, la voiture reste stable dans l’ensemble des courbes. Cependant, le retour de direction pourrait être amélioré, avec une sensation vagabonde au centre qui empêche le conducteur de se sentir totalement connecté à la route.

Pour un usage quotidien, le CT5-V se montre exemplaire. Son système de contrôle magnétique permet une conduite agréable sur de longues distances, tandis que l’intérieur en cuir marron enrichi et l’écran tactile de grande taille rendent l’expérience plus raffinée. Le système d’infodivertissement de Cadillac, avec un affichage de 33 pouces, est à la fois esthétique et facile à utiliser. Tous les graphismes sont nets, et la réactivité est aussi rapide qu’un smartphone.

Avantages : Moteur puissant et fluide, conduite raffinée, technologie excellente, prix de base compétitif.

Concurrents

  • Acura TLX Type S
  • Audi S5
  • BMW M340i
  • Genesis G70 3.3T
  • Mercedes-AMG C43

