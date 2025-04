Découvrez le nouveau SUV iX : le premier BMW à dépasser les 700 km d’autonomie et à révéler un design inédit !

Le BMW iX se renouvelle avec une autonomie record

La marque allemande BMW a dévoilé une mise à jour significative de son SUV électrique, le iX, lancé en 2022. Ce modèle revu arbore une nouvelle esthétique, tout en offrant des performances améliorées et une autonomie exceptionnelle, dépassant les 700 km. Voici les principaux points de cette transformation.

Un nouveau design moderne

Le BMW iX est désormais équipé d’une signature lumineuse unique, avec des feux diurnes à lignes verticales et un capot très sculpté. La célèbre calandre BMW prend des dimensions XXL tout en conservant un look moderne. Les petits détails, comme les pare-chocs plus discrets avec des prises d’air latérales, témoignent d’une attention portée à l’esthétique. À l’arrière, les feux ainsi que les pare-chocs ont également été retouchés pour offrir un ensemble harmonieux et contemporains.

Performances et autonomie renforcées

Ce nouveau modèle ne se contente pas d’évoluer en termes de design ; il intègre également des motorisations revues. BMW affirme avoir augmenté la puissance de 25%, tout en améliorant l’efficacité énergétique, ce qui lui permet d’atteindre l’autonomie la plus élevée de la marque, avec plus de 700 km homologués. La gamme des modèles inclut le xDrive45 avec 408 CV et 602 km d’autonomie, le xDrive60 avec 544 CV pour 701 km, et enfin le M70, qui développe 659 CV pour 600 km.

Caractéristiques et prix compétitifs

Le BMW iX propose des équipements modernes tels que des phares à LED adaptatifs, un volant chauffant, le Driving Assistant Plus, et le système audio Harman Kardon. Les prix de la gamme s’établissent comme suit : le BMW iX xDrive45 est proposé à 87.850 euros, le xDrive60 à 105.850 euros, et le M70 xDrive à 132.500 euros. Avec ces améliorations significatives, le BMW iX semble prêt à se démarquer dans le segment des SUV électriques.

Antoine Blondain, diplômé de l'Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd'hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux. Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l'IJBA, où j'ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L'institut m'a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!

