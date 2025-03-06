Ce qui attend déjà les voitures étiquetées B de la DGT en Espagne.

Les restrictions croissantes sur les voitures étiquetées B dans les zones à faibles émissions

Avec l’augmentation des préoccupations environnementales, les villes espagnoles imposent des restrictions de plus en plus strictes sur les véhicules affichant la vignette B. Ces changements touchent particulièrement les voitures et les camionnettes légères, amenant les propriétaires à se questionner sur l’avenir de leurs véhicules.

Les zones à faibles émissions : un cadre réglementaire en évolution

Chaque année, les zones à faibles émissions (ZBE) dans le pays deviennent plus restrictives pour les voitures dotées de l’étiquette B. Cette classification inclut les voitures essence immatriculées entre janvier 2001 et 2006, les diesel de 2006 à 2014, ainsi que tous les véhicules de plus de huit places ou utilitaires immatriculés après 2006. Les municipalités espagnoles sont tenues d’instaurer une ZBE, et bien que cela se fasse à des rythmes variés, l’échéance approche.

Les mesures déjà en place et l’avenir incertain

Des villes comme Madrid, Bilbao, et Barcelone appliquent déjà des restrictions aux voitures étiquetées B. Dans la ZBE de Madrid, ces véhicules peuvent circuler, mais en revanche, dans le District Centre, seuls ceux stationnant dans des parkings publics peuvent y accéder. À Bilbao, dès juin 2025, les voitures B seront interdites d’accès durant certaines heures, tandis qu’en Catalogne, un plan pour interdire ces voitures en cas d’excès de pollution est établi pour 2026. Au-delà de cela, Palma de Mallorca et Málaga interdiront également l’accès à ces véhicules à partir de 2027, tandis que San Sebastián envisage une restriction similaire pour 2028.

Alors que les ventes de voitures étiquetées B chutent, le climat législatif semble indiquer qu’un changement significatif est à l’horizon. La Commission européenne prévoit l’interdiction de la vente de véhicules à combustion d’ici 2035, laissant présager des jours sombres pour les voitures B. Pour les résidents vivant dans des zones à faibles émissions, l’option de changer de véhicule vers des alternatives plus écologiques devient de plus en plus pertinente.